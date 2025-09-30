Un camionero español, sobre trabajar en el extranjero: "Y tanto que se gana, está entre los 3.000 y los 4.000 euros"

Al contrario de muchos empresarios, para Marc salir a trabajar fuera de España no es una oportunidad de ver otros países.

Este camionero español tiene claro que el crecimiento en su profesión depende únicamente del esfuerzo personal, y si viajar al extranjero supone ganar más, no duda en elegir esa opción.

"En el Internacional, ahora mismo se está ganando entre los 3.000 y los 4.000", dice con naturalidad. Una cifra que llama la atención, sobre todo para quienes piensan que conducir un camión no da para mucho más que cubrir gastos.

Pero ganar ese dinero no es fácil. "Hay que currárselo. Nadie te regala nada. Te digo, está entre los 3.000 y los 4.000. Habrá quien gane 3.200, 3.500, 3.600, 3.800 y algunos ganan los 4.000. Pero, tírate tres semanas fuera de casa. Nadie te regala nada", confiesa en el podcast Rutas de éxito.

Y es que el trabajo fuera de casa significa pasar largos días en la carretera, lejos de la familia y adaptándose a horarios que cambian constantemente.

Trabajar de camionero internacional no es solo poner el camión en marcha. Hay que conocer bien las carreteras, los horarios y las normas de cada país.

"Hay que saber cuándo tienes que pararte, cuándo te conviene hacer las 10 horas, cuándo no te conviene hacer las 10 horas, cuándo cruzar Milán, cuándo tirar de noche". Y es que cada detalle cuenta para cumplir con la ley y no perder tiempo innecesario.

Con respecto a esto, Marc asegura que el tacógrafo es un elemento primordial en su viaje. "Hay que saber trabajar con el disco. Muchos llevan el disco ahí como si nada, pero hay que saber trabajar con el disco. Cada hora es oro".

Y es que tal y como recalca este camionero, manejarlo bien puede marcar la diferencia entre un día productivo y uno que se pierde sin sacar nada.

A pesar de los sacrificios, los empleados del sector aseguran que el esfuerzo vale la pena.

Viajar, ver nuevos lugares y, sobre todo, ganar un buen sueldo son razones suficientes para muchos camioneros españoles que deciden salir al extranjero. Pero siempre con responsabilidad, planificación y muchas ganas de trabajar.