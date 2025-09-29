Rafaela, jubilada de 67 años de Córdoba, destina casi la mitad de su pensión al alquiler: “Me quedan 150 euros para vivir”

Vivir en España se ha convertido en un desafío para muchos, incluso para quienes ya están jubilados. Rafaela López, una jubilada de 67 años que vive en Córdoba, explicó en el programa Y Ahora Sonsoles que su pensión de 1.200 euros apenas le alcanza para cubrir los gastos básicos. Solo de alquiler paga 450 euros, a lo que debe sumar suministros como luz y agua. Tras estos gastos, asegura que le quedan unos 150 euros para el resto del mes, una cifra que la deja en una situación de gran vulnerabilidad económica.

España y la dificultad para conseguir vivienda

Rafaela relató que ha estado “casi dos años buscando” un lugar para vivir y que, en muchas ocasiones, le negaron el alquiler por ser considerada “persona vulnerable”. También subrayó que en Córdoba la situación se ha complicado por el auge de los pisos turísticos, lo que ha reducido la disponibilidad de viviendas en alquiler de larga duración.

La jubilada contó que su renta actual es el doble de lo que pagaba hace unos años, lo que le ha obligado a solicitar una vivienda social. Sin embargo, según le informaron, podría tardar “cinco años o más” en recibir una respuesta. “No sale vivienda particular al mercado”, insistió, explicando que cada vez es más difícil encontrar un alquiler que no comprometa la mayor parte de la pensión.

El precio de los alquileres sigue subiendo en toda España

El problema que enfrenta Rafaela no es aislado. Según el Índice Inmobiliario de Fotocasa, el precio medio de los alquileres en España subió un 13,1% en un año, pasando de 992 euros a 1.122 euros en agosto para un piso de 80 m². Todas las comunidades autónomas han alcanzado máximos históricos en 2025, impulsadas por una oferta cada vez más escasa y por la conversión de viviendas en alquiler turístico o de temporada.

La portavoz de Fotocasa, María Matos, explicó que la producción de vivienda destinada al alquiler es insuficiente para cubrir la demanda, lo que presiona los precios al alza. Para pensionistas como Rafaela, esta realidad implica destinar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, dejando muy poco margen para otros gastos.