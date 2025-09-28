Rosalía, enfermera española en Estados Unidos: "Tengo un salario de casi 7.000 € al mes, me da para ahorrar bastante"

Dedicarse al sector sanitario requiere de bastante vocación. No solo implica un largo proceso de formación previa sino también afrontar unas condiciones laborales que, en muchos casos, dejan bastante que desear.

Por ello, son muchos los que optan por marcharse al extranjero en busca de ejercer su profesión pero con mayores oportunidades y unas mejores condiciones laborales.

Así, un ejemplo de ello es Rosalía, una enfermera española que se marchó a Estados Unidos y ha decidido compartir su experiencia en el país norteamericano.

Enfermera en EE.UU.

En los últimos años, España ha sido testigo de un fenómeno creciente: la emigración de profesionales sanitarios hacia otros países. Médicos, enfermeras y especialistas formados en universidades españolas buscan mejores oportunidades laborales más allá de nuestras fronteras.

La causa principal no es la falta de vocación, sino las condiciones laborales que encuentran en el sistema nacional. Contratos temporales, inestabilidad y salarios poco competitivos generan frustración en un colectivo esencial para la sociedad.

Frente a este panorama, países como Alemania, Suiza o Estados Unidos ofrecen estabilidad, mejores sueldos y posibilidades de desarrollo profesional. El resultado es una fuga constante de talento que deja huella en el sistema sanitario español.

Este fenómeno no solo afecta a los propios profesionales, sino también a la calidad asistencial. La escasez de personal repercute en listas de esperas más largas, sobrecarga en quienes se quedan y una presión añadida para un sistema ya tensionado.

Uno de esos profesionales que emigró en busca de mejores oportunidades es Rosalía Ginés, una enfermera española asentada en Estados Unidos, que ha decidido compartir su situación económica y laboral en su cuenta de TikTok @Lia.enverde.

"Hoy os voy a hacer un desglose de lo que gana una enfermera en Estados Unidos y también de lo que gastamos de media en un mes, para que podáis hacer un pequeño cálculo de la capacidad de ahorro de una enfermera en este país", señalaba.

La enfermera planteaba Colorado como punto para exponer su situación y la de muchos otros enfermeros en dicho estado: "Empezamos con el salario. Mi salario en bruto es de unos 8.000 dólares mensuales. Estamos hablando de unos 3.000 dólares cada 15 días en neto, que es como cobramos las enfermeras. Es decir, al mes serían unos 6.000 dólares ya libres de impuestos".

Sin embargo, a pesar de su increíble salario: unos 5.130 euros, hay muchos que no dudan en señalar el alto coste de vida en Estados Unidos. Por ello, la enfermera desglosó los diferentes gastos.

"El alquiler de una casa de dos habitaciones y dos baños es aproximadamente de 2.000-2.500 dólares", apuntó. "Si sumamos las facturas de agua, luz, etcétera, serían alrededor de 250 dólares. En invierno quizás llegue a unos 300 dólares al mes".

A eso había que sumarle los gastos en transporte. "A no ser que vivas en Nueva York o San Francisco, donde ya tendrás otros gastos adicionales, vas a necesitar coche sí o sí. Entonces, estamos hablando de gasolina y seguro, aproximadamente unos 300 dólares".

Tampoco podía faltar la alimentación. "Yo gasto bastante porque siempre compro orgánico, pero más o menos estaríamos hablando de unos 400 dólares al mes", indicó.

Otro aspecto importante es el seguro médico. El gran mecanismo para poder acceder a la sanidad en Estados Unidos le supone a Rosalía unos 100 dólares al mes. "En total, ahí se nos van en gastos fijos unos 3000-3.600 dólares al mes", afirmó la profesional.

"Si contamos con que más o menos estamos ganando unos 6.000 dólares al mes, nos queda una capacidad de ahorro bastante grande, que da para salir a comer fuera, viajar o lo que cada uno quiera", concluyó la mujer. Es decir, al mes podría llegar a ahorrar cerca de unos 3.000 dólares (2563 euros).