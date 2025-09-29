Una joven española en Francia: “Trabajo tres días a la semana y cobro lo mismo que en España con un contrato de 40 horas”

Montaje de Laura con una imagen de una recepcionista de hotel creada con IA.

Los abuelos y padres de algunos ciudadanos españoles tuvieron que hacer las maletas durante el pasado siglo XX en busca de un futuro mejor para sus familias. Hoy, España acoge migrantes, aunque también hay jóvenes que dan el salto a otro país.

Este es el caso de Laura, que marchó a Francia donde ha conseguido trabajar como recepcionista en un hotel en la localidad de Toulouse.

“Trabajo tres días a la semana y cobro lo mismo que en España con un contrato de 40 horas”, cuenta en TikTok. Recordemos que en Francia, el salario medio está entre los 2.600 y los 3.700 euros brutos al mes, según el empleo que se tenga.

Contrato a tiempo parcial

Laura cuenta en la red social su experiencia más allá de los Pirineos. “Encontré trabajo rápidamente como recepcionista en un hotel”, comienza su explicación.

Y matiza: “Es un contrato a tiempo parcial, es decir, trabajo tres días a la semana. Está súper bien. Y es que cobro lo que cobraba en España por un contrato de 40 horas semanales. Incluso más”.

Llegados a este punto, se adelanta a una posible pregunta de sus seguidores. Y la misma hace referencia a cómo son los precios en Francia. Es decir, que sí, se cobra más, pero también los gastos son mayores.

“De verdad que no hay tanta diferencia”, reconoce Laura. Y pone una serie de ejemplos. Así, deja claro que “donde más lo notas es en el supermercado, en las carnes o el pollo”.

Sin embargo, y tal y como afirma, “todo lo demás es súper parecido”. Según su experiencia, “la peluquería a precio normal. Las discotecas más de lo mismo. Transporte público, igual”.

Es en la vivienda donde hay también diferencia. En concreto, en el alquiler. “Pero tampoco es que digas guau. Nada del otro mundo. Así que si queréis ahorrar os recomiendo veniros una temporada a Francia", concluye.