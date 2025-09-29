Graciela, modelo española en Japón: "En el trabajo me preguntan mucho si estoy casada y si pienso tener hijos"

Yunae es una profesora de inglés que lleva muchos años viviendo en Japón. Hace 8 años, esta española decidió empezar a compartir en redes sociales sus experiencias y los principales choques culturales que ha vivido en el país nipón.

Una de las principales diferencias con respecto a España tiene que ver con la incorporación de la mujer al mercado laboral. La influencer española ha entrevistado a varias compatriotas que también viven en Tokio para preguntarles si se han sentido discriminadas en este país en el contexto laboral.

Una de las entrevistadas es Graciela, una modelo española que trabaja en el país del sol naciente. Aunque apunta que la sociedad es muy respetuosa, le suelen preguntar por su situación sentimental. "En el trabajo me preguntan mucho si estoy casada y si pienso tener hijos", revela.

Esta joven, que se casó con un japonés, destaca que es muy habitual que en las audiciones de modelo le planteen preguntas de carácter privado. Suele responder con que sí es madre porque "tiene un perro", gracia que suele provocar las risas de los reclutadores.

"Me parece fuera de lugar, vas a trabajar haciendo fotos y por qué les importa tu vida privada. Me acuerdo en una sesión de fotos de ropa interior que me preguntaron si a mi marido le parece bien", desvela Graciela.

Españolas en Japón

La modelo dijo que su respuesta fue muy contundente. "Si a mi marido no le parece bien, también lo haría. Como si yo necesitara un permiso para modelar en ropa interior".

En cambio, subraya que no siente una presión excesiva por la mentalidad japonesa de la importancia de que la mujer se case y se dedique a servir a su familia. "Me preguntan, les digo que no soy madre y se quedan como qué raro, pero no dicen nada más".

Techo de cristal

Yunae, la entrevistadora, también con mucha experiencia sobre la cultura del país, explica que a los japoneses les importa mucho la opinión del marido y que "están obsesionados con que la mujer se case y sea ama de casa".

En 2014, las autoridades japonesas se fijaron como objetivo una mayor participación de las mujeres en puestos de liderazgo, ya que estaban muy retrasados en comparación con el resto de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). No obstante, según la BBC, actualmente sólo ocupan un 14% de los altos cargos.