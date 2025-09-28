Ferran Font, experto inmobiliario: “La hipoteca se ha convertido en la opción menos accesible para...”

Montaje de Ferran Font con la entrega de llaves de una vivienda.

Dime qué edad tienes y te diré cuánto pagas de hipoteca o de alquiler. La frase, aunque pueda parecer extraña, es una realidad. Así lo demuestra un estudio entre diferentes generaciones realizado por pisos.com.

El mismo se ha centrado en lo que se paga mes a mes tanto por la hipoteca como por el alquiler. Así, y mientras el 50% de los españoles con hipoteca paga hasta 500 euros mensuales, ese porcentaje se reduce al 40% en el caso del alquiler.

Dicho de otra manera, los datos vienen a confirmar que la compra resulta más ventajosa económicamente una vez se supera la barrera de acceso inicial. Pero no es así para todos.

"Los datos muestran una realidad compleja donde la opción más económica mensualmente, que es la hipoteca, se ha convertido paradójicamente en la menos accesible para las nuevas generaciones", explica Ferran Font, su portavoz y director de Estudios.

A continuación, te mostramos cuáles son las cantidades desembolsadas tanto para el pago de la hipoteca como para el alquiler atendiendo a las diferentes franjas de edad.

Gasto en hipoteca

Volviendo al tema de la diferencia entre generaciones, y poniendo el foco en la compra, son los boomers los que tienen mayor capacidad de gasto en el pago de la hipoteca. Así, un 10% de los encuestados destinan más de 1.000 euros mensuales a esta partida.

La cifra disminuye de manera progresiva en las generaciones más jóvenes hasta desaparecer completamente entre la Generación Z.

"Esta diferencia refleja no solo una mayor capacidad adquisitiva de los mayores, sino también el hecho de que muchos de ellos adquirieron propiedades de mayor valor cuando los precios eran más accesibles", subraya Font.

En el caso de la Generación Z, y los Millennials, destinan entre 300 y 499 euros. Así lo han confirmado el 34% y el 39% de los encuestados, respectivamente. Mientras que la Generación X concentra su gasto mayoritario en la franja de 500 a 699 euros, con un 35% de representación.

Gasto en alquiler

Resulta revelador que el 51% de la Generación Z pague hasta 500 euros mensuales por vivir de alquiler, mientras que ese porcentaje, en la Generación X, se queda en un 29%. Es decir, que los más jóvenes tienen más limitado el presupuesto para esta partida.

"Aunque los jóvenes pagan importes de alquiler aparentemente más bajos, hay que tener en cuenta que sus ingresos también son menores, por lo que el peso relativo de este gasto en su economía familiar es considerablemente mayor", matiza Font.

Las diferencias son todavía mayores en las franjas de mayor gasto. En este punto, son las generaciones mayores las que demuestran mayor capacidad económica.

Así, alrededor del 30% de las generaciones más mayores pagan entre 700 y 899 euros de alquiler mensual, mientras que solo el 18% de la Generación Z y el 16% de los Millennials alcanzan esta cifra.

Conclusión: esta brecha pone de manifiesto la paradoja de la situación a día de hoy. Y esa no es otra que la opción más económica a largo plazo se ha vuelto inaccesible para quienes más la necesitan.