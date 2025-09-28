Dioni Ugalde (34), empresario: "España es un país complicado fiscalmente, no deberíamos ver a Hacienda como el demonio"

Dionisio Ugalde (El Escorial, 1991) es un emprendedor de éxito. A sus 34 años, ha fundado dos empresas pioneras, PadelPROShop y HandballPROShop. El madrileño cuenta en EL ESPAÑOL sus orígenes, sus proyectos y su visión del emprendimiento en España.

Desde muy joven nació la vena emprendedora en él. Cuando iba a El Rastro con su abuelo, comenzó a vender cromos. "Vendía de todo, de fútbol, de Harry Potter, Barbie o cualquier colección", recuerda.

Ese ímpetu desde joven le llevó a crear su primera empresa a los 16 años y desde casa: una tienda de sticks de hockey.

Unos años más tarde fundó HandballPROShop, la empresa de balonmano más grande de Europa. Y en plena pandemia creó PadelPROShop, una de las tiendas de padel online más importantes a nivel global. Ambas forman PROShopGroup.

"Yo estaba totalmente enganchado a jugar al padel, dos de los trabajadores también jugaban y dije: 'pues vamos a probar'", cuenta el CEO.

El empresario asegura que tenían dos factores fundamentales para llevarlo a cabo: la experiencia de venta online y el conocimiento.

La situación actual de PadelPROShop es bastante buena. La previsión que hacen para este año es facturar 21,5 millones de euros y superar los 110.000 pedidos. "Incluso un poquito más", asegura.

La empresa ha pasado de estar formada por cinco personas a alcanzar las 40 en plantilla. "Es un cambio de mentalidad de pequeña a mediana empresa, estamos en ese punto de madurez de la empresa, que no es fácil", afirma.

Los objetivos de PadelPROShop son "ser la mejor tienda del mundo". Esto conlleva "dar el mejor servicio y que tengas la mejor atención y la más instantánea posible".

Dioni Ugalde resume su filosofía en una frase: "No se trata de hacer nada extraordinario, sino de hacer los pasos ordinarios de una compra online extraordinariamente bien".

El empresario madrileño también cuenta una de las mayores dificultades como fundador de estos proyectos: "Fiscalmente España es bastante complicado. Nosotros generamos IVA negativo siempre".

"Al final, hacemos todas nuestras compras en España. Entonces acumulamos mucho IVA y vendemos mucho en el extranjero. Por lo tanto, Hacienda siempre nos debe dinero, a veces tardan dos o cuatro meses", explica.

Ugalde reconoce que siempre ha sido "muy pro-Estado" porque ha recibido una educación gratuita. Pero, explica, que "ponen bastantes trabas en esto y "no es una ayuda a los que al final damos trabajo a tantas familias".

El fundador de PadelPROShop reivindica que la relación entre la Agencia Tributaria y el emprendedor "debería ser más cercana" y dar una sensación de "un codo con codo".

"Yo no hablo de la carga impositiva que, desde luego, es fuerte en nuestro país. Creo que debería hacérselo más fácil al empresario y no que veamos Hacienda como el demonio", asegura Ugalde.

Gran parte de sus ventas se producen a países extranjeros. Más incluso que en España. Y es que nuestro país "lleva muchos años jugando al padel" y "está bastante prostituido".

"Hay mucha gente que tiene contactos con las marcas directamente, que puede tener acceso a las cosas mucho más económicas", añade el empresario.

Por ello, lo más interesante para las ventas son los países "que no tienen este acceso directamente a las fábricas y a los proveedores".

En este sentido, el mercado más potente es el de Latinoamérica. "Aunque Europa, el Sudeste Asiático y Oriente Medio cada vez van a más", concluye Ugalde.