David, detective privado, sobre el absentismo laboral: "En España somos pillos, en China cogen el alta cuanto antes"

Fotomontaje del detective David Rodrigo y un trabajador preparado para jugar al pádel tras dejar las muletas. Perplexity

El absentismo laboral se ha convertido en un problema preocupante en España. Según un informe de Randstad Research, en el segundo trimestre de 2025 el número de trabajadores que no acude a su puesto de trabajo asciende al 7%.

Este porcentaje se traduce en 1.558.809 personas que se han ausentado del trabajo. Cada vez más empresas están contratando a detectives privados que investigan si los empleados de baja están estafando a la compañía.

Uno de ellos es David Rodrigo, quien ha destacado que los españoles tienen "una esencia pícara, somos muy pillos, en China cogen el alta cuanto antes". Así, cree que la picaresca patria es una de las razones que explican por qué el absentismo laboral aumenta cada año paulatinamente.

Vigilar a los trabajadores de baja

Un detective privado consiste en una figura externa que contrata una empresa para monitorizar los movimientos de un trabajador sospechoso de estar estafando a la compañía.

¿Cómo? Vigilando a un empleado que se ha acogido a una baja laboral falsa mientras, en paralelo, está realizando actividades incompatibles con la incapacidad temporal, así como deporte, coger peso o cualquier actividad imposible de realizar con la presunta lesión.

El detective, en el podcast Operativo Criminal de Miguel Ángel Martínez, ha argumentado que "la picaresca española no nos la quita nadie, se ha perdido el sentido de la responsabilidad".

"Si puedo salgo antes del trabajo. Si caigo de baja, estiro un poquito los días. Si tengo un accidente de tráfico, alargo un poquito la dolencia. Oye, es que me duele el cuello porque así cobro más indemnización, más días de baja", añade David.

Por otra parte, manifiesta que la sociedad China tiene una aproximación más comprometida hacia el mundo laboral. "Yo creo que un lesionado en China cogería el alta cuanto antes, intentaría volver a sentirse productivo rápidamente".

Sin embargo, plantea la duda de si realmente se debe a la predisposición natural de los chinos a esforzarse más en sus tareas en el ámbito laboral o si, en cambio, el motivo es "el sistema de videovigilancia tan masivo del gigante asiático".

Mentalidad asiática

El conductor del podcast, Miguel Ángel Martínez, rechaza que la falta de democracia en China vaya directamente aparejada con la elevada productividad de sus empleados.

Señala que en Japón "no existe ese control y son un perfil superproductivo, no veo a los japoneses estirando las bajas laborales todo lo posible". De este modo, desliza que en estos países asiáticos los trabajadores tienen una dedicación altísima.