Andrés (48), empresario español en China: "Los chinos tienen todo más digitalizado, allí ya ni se usa el efectivo"

Es una realidad que a día de hoy China se ha convertido en una de las grandes potencias mundiales. El gigante asiático ha tenido un crecimiento tanto en materia económica como tecnológica y social para su población.

Por ello, cualquier tipo de dato o revelación sobre el crecimiento o la cultura de dicho país genera especial interés. Al fin y al cabo, ha sido una nación que ha pasado de ser agrícola a competir de tú a tú a los Estados Unidos.

De tal manera, un empresario español llamado Andrés, asentado en China con gran experiencia en el ámbito de la invención, investigación y desarrollo comercial, ha dado detalles sobre cómo ha evolucionado el país asiático.

Empresarios en China

China ha pasado de ser una economía emergente a consolidarse como el gran gigante asiático en apenas unas décadas. Su capacidad para adaptarse, invertir en tecnología y fomentar la producción masiva le ha permitido posicionarse como una potencia mundial.

Este crecimiento no solo se refleja en el ámbito industrial, sino también en la vida cotidiana. La digitalización avanza a un ritmo vertiginoso, transformando la manera en que los ciudadanos compran, pagan o acceden a servicios básicos.

En este contexto, Andrés, un empresario español de 48 años residente en China, explicó en el podcast Un chino y medio, cómo el país ha alcanzado un nivel de modernización impensable para muchos europeos.

"Ha sido como ver una película pero a alta velocidad", indicaba el empresario sobre el crecimiento de China en los 25 años que lleva viviendo en el país asiático. "Hemos pasado de ser una sociedad que era increíblemente agrícola y con una mentalidad muy conservadora a estar en uno de los lugares con mayor desarrollo tecnológico del mundo".

De hecho, él especialmente tiene mucha presencia en Shenzhen, donde innova y emprende: "Nosotros hacemos la producción allí y a día de hoy es como Silicon Valley. Es una locura. El desarrollo tecnológico que hay no lo tenemos en España".

Asimismo, no faltó mención al tema sobre cómo la tecnología se ha desarrollado de una forma increíble en China en comparación a otros países.

"Hay un dicho en tecnología que dice: "A día de hoy, en EE.UU. innovan, en China replican y en Europa regulan". Es decir, que nosotros aquí solo estamos regulando, mientras que China replica y en Estados Unidos se supone que innovan. Hoy ya no estoy de acuerdo con esa visión", afirmaba el empresario.

Adrián explicaba que en China se innova mucho y como, pese al tópico de "los inventos chinos" que se menciona a menudo, "en realidad han evolucionado muchísimo y su capacidad de invención ha mejorado de manera notable".

"¿Por qué creo que ha sucedido esto? Porque internet ha cambiado la manera de transmitir, de comunicar y de crear. En ese sentido, los chinos se han puesto mucho las pilas y están mucho más digitalizados que aquí", contaba el empresario.

En ese sentido, planteaba una gran diferencia entre ambos países: en China llevan siete años sin usar dinero en efectivo. "Ya no se utiliza para nada. Tienen aplicaciones para todo: pedir comida, hacer compras en tiempo real, pedir cita médica y muchas más cosas que aquí todavía no han llegado", apuntaba.

Por otro lado, en materia de digitalización, Andrés contaba cómo en China todo se ha trasladado al entorno digital.

"En China está bastante bien la cosa a tema impuestos. El sistema está muy bien organizado. La gestión del sistema, comparado con España, el IVA, las deducciones, los sistemas de implementación...son muy rápidos y muy eficientes. Y lo haces online casi todo. Por ejemplo, el IVA lo hacemos mensualmente", sostenía.

Además, el empresario remarcaba cómo en el país asiático se tenía muy presente innovar en materia tecnológica y energética: "Hay muchas ayudas a la innovación, como por ejemplo, las renovables, las energéticas...dan ayudas a que se beneficien estos sectores para beneficiar la situación económica del país".