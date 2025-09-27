Una agricultora, sobre la falta de trabajadores en el campo: "Si no tenemos mano de obra, no habrá más vino"

El sector agrícola en nuestro país afronta un reto que pone en riesgo su futuro: la falta de relevo generacional.

Cada vez hay menos jóvenes dispuestos a trabajar en el campo, una situación que pone el futuro de este sector contra las cuerdas. Así lo explicó Mireia Cordoba a Antena 3.

Esta dificultad para encontrar jóvenes que tomen el relevo en el sector ha hecho que sea cada vez más complicado llevar a cabo muchas tareas.

"En unos años será peor"

La preocupación de Cordoba es inminente. Advierte que la situación se podría agravar rápidamente si no se encuentra una solución.

"Si no encontramos gente ahora, en unos años será mucho peor", confiesa. Y es que, tal y como detalla la joven, esta situación va más allá, ya que también representa una amenaza a toda la cadena productiva.

La joven expone la situación en el campo. Antena3.

"En caso de no encontrar mano de obra", confiesa, "no habrá vino". Un escenario que puede resultar terrorífico para muchas personas en nuestro país.

Este no es el único testimonio que existe en torno a este tema. Muchos jornaleros han decidido alzar la voz para mostrar la cruda realidad.

"La gente no quiere trabajar. O sea, tú llamas a un joven para trabajar en el campo y parece que lo estás molestando... es que no va; o va un día y al segundo no aparece", expuso en redes sociales.

El jornalero expresó que cuando su generación se jubile, refiriéndose a los trabajadores de más de 60 años, la realidad es que "lo vais a pasar muy mal".

"Los jóvenes no quieren aprender"

Juan Francisco Rodríguez, agricultor extremeño, tampoco oculta su descontento y no duda en lanzar una crítica muy directa a las nuevas generaciones.

"Antes éramos fuertes, personas con más arrojo. Creo que ahora somos más pasivos y blanditos", afirmó en el podcast Zona Regable.

Además, advierte de un problema cada vez más evidente: la falta de mano de obra en el campo español.

"Cuando la gente de 50 años para arriba se vaya retirando, no habrá gente ni para echarte gasoil... Lo peor de todo es que los jóvenes tampoco quieren aprender", lamenta.

Y es que, tal y como concuerdan estos expertos, la falta de relevo en el campo trae consigo un riesgo muy claro: no habrá suficientes manos para recoger las cosechas.

Es por ello que señalan que, tarde o temprano, el sector agrícola se verá obligado a cambiar su modelo productivo tal y como lo conocemos.