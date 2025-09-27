Una economista, sobre la compra de vivienda en España: "Ahora para los jóvenes irse de alquiler es de ricos"

La experta lleva más de 25 años trabajando en el sector de la banca. Cedida

Comprar una vivienda en España se ha convertido en un reto casi imposible para muchos jóvenes. Sueldos bajos, empleos inestables, impuestos altos y alquileres cada vez más caros dibujan un panorama muy complicado.

Así lo explica Montse Cespedosa, una economista con más de 25 años de experiencia en banca, quien afirma a EL ESPAÑOL que, a día de hoy, "ahorrar 20.000 euros con los salarios actuales es una odisea y, cuando por fin se consigue, ese dinero se va en impuestos".

Y es que según detalla la experta, el problema no es solo económico, también generacional. Los jóvenes españoles que empiezan ahora a trabajar lo tienen difícil, porque la estabilidad de hoy en día está muy lejos de la que disfrutaron sus padres.

Es por ello que, aunque no quiere sonar catastrofista, la economista confiesa que "si tus padres tienen una vivienda en propiedad, es más fácil que tú también lo logres, pero si ellos viven de alquiler, olvídate porque es que no van a poder ni ayudarte ni avalarte".

Pues hoy, parece que el acceso a la vivienda depende más de la familia que del esfuerzo personal.

El alquiler, que antes era la alternativa para poder ahorrar, ya no es una opción real. "Ahora para los jóvenes, irse de alquiler es de ricos", asegura.

Se paga mucho más que por una hipoteca, la oferta es escasa y siempre existe el miedo a que el casero no renueve el contrato. Así que, según aconseja la economista, ahora mismo comprar, aunque suponga hipotecarse desde temprano, es la única manera de sentir que el dinero no se pierde.

A esta situación se suman los impuestos y la falta de medidas efectivas. "No puede ser que un bien de primera necesidad como la vivienda pague un 10% de IVA o un ITP que en algunas comunidades llega al 13%. Es una aberración", denuncia la experta visiblemente enfada mientras insiste en la urgencia de una reforma fiscal.

Y es que según relata, el sistema financiero también pone trabas. Aunque ya hay algunos bancos que ofrecen hipotecas del 100% a menores de 36 años, la realidad es que el perfil del cliente pesa mucho.

"La banca prefiere trabajadores cualificados, con capacidad de ahorro y potencial para contratar fondos o planes de pensiones", explica. Y es que ahora mismo, solo unos pocos jóvenes entran en ese perfil.

En ese sentido, Montse asegura que las entidades buscan perfiles muy concretos. "La banca lo que quiere son buenos pagadores, buenos ahorradores y gente con la que ganar dinero".

Hablando desde la experiencia, la catalana explica que el resto de clientes, especialmente aquellos con empleos precarios o ingresos inestables, quedan relegados a un segundo plano y con menos facilidades de acceso a productos financieros.

"Y eso, ¿por qué? Porque la banca se está volviendo, y me sabe mal decirlo, se está volviendo clasista", añade con recelo.

"Pues, ¿qué tipo de cliente quiere? El que en un futuro sea capaz de tener ahorro para poder ofrecerle fondos de inversión, planes de pensiones, grandes tarjetas… porque sabe que pedirá un préstamo personal y lo pagará", relata.

Ante este panorama, la experta ofrece algunos consejos, y, según nos dice, lo primero es disciplina. Y es que "el primer error de la gente joven es disponer de su sueldo al 100%".

"Acostúmbrate a no gastar todo tu sueldo. Aparta un 25% o 30% de ese dinero cada mes, como si ya estuvieras pagando una hipoteca", explica Cespedosa.

Un dinero que, tal y como recomienda, no debe quedarse en la cuenta corriente, sino invertirse en productos que generen rentabilidad.

Sin embargo, para quienes no lo tienen tan fácil porque ya no vivan con sus padres, les recomienda que "si tu salario no da para ahorrar, busca alternativas. Fines de semana de camarero, de azafata de eventos, lo que sea. El conformismo es un error".

Y es que según confiesa, hoy en día "hay una falta de espíritu de sacrificio brutal en la sociedad" y "oye, si quiero salir de pobre voy a tener que currar el doble".