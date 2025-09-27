David, urólogo, sobre el sueldo de un médico especialista en España: "Puedo llegar a cobrar unos 6.000 euros al mes"

Después de muchos años de estudio y preparación, los médicos especializados pueden llegar a recibir sueldos muy por encima de la media, especialmente considerando sus guardias y una serie de bonificaciones por turnos adicionales.

Así, puestos como ginecología, dermatología o anestesiología están entre las mejor valoradas en el sistema sanitario a la hora de recibir su salario.

Por ello, el urólogo David Jiménez fue muy claro a la hora de explicar en qué consiste su nómina cómo médico especializado y cuáles son los diferentes pluses que disparan lo que gana cada mes después de muchas horas de trabajo.

El sueldo de un especialista

En España, los médicos especialistas enfrentan un largo y exigente proceso formativo que comienza con seis años de carrera universitaria en Medicina, seguidos entre 4 y 5 años de residencia en el sistema MIR (Médico Interno Residente).

Esta etapa de formación especializada es esencial para adquirir las competencias necesarias en su área de especialización.

Una vez completada la residencia, los médicos especialistas se incorporan al Sistema Nacional de Salud, donde su remuneración varía según la experiencia y la especialidad.

Según datos del Sindicato Médico de Granada, en 2025, el sueldo medio de un médico en España es de aproximadamente 49.139 euros brutos anuales, sin contar las guardias. Este salario puede aumentar significativamente con la inclusión de guardias y complementos.

El proceso formativo y la evolución salarial reflejan el compromiso y la dedicación de los profesionales médicos. Sin embargo, también evidencian los desafíos que enfrentan en términos de carga laboral y retribución, aspectos que inciden directamente en la calidad de la atención sanitaria y en la sostenibilidad del sistema.

De tal manera, en su canal de YouTube (@Hablando de Medicina con Daniel Jiménez), el urólogo Daniel Jiménez explicó paso a paso su nómina.

"Cobro un salario base de 1.288 euros, a lo cual se le añaden otra serie de complementos incluyendo los trienios y de destino. Actualmente estoy trabajando en un hospital a las afueras de Murcia y el plus supera los 600 euros. Al final sumando todo con trienios y pluses, me da un total de 4.875, 51 euros", indicaba el médico a la hora de explicar su salario base.

Es decir, que con o sin guardias, el médico se asegura unos 4.875, 51 euros de salario en bruto cada mes.

Ahora, lo que de verdad impulsa muchos de los salarios de un médico son las guardias. Las guardias médicas son períodos de trabajo que realiza un profesional sanitario fuera de su jornada laboral habitual, normalmente por la noche, fin de semana o festivos, para garantizar atención médica continua en hospitales o centros de salud.

"En cuanto a las guardias, yo hago una versión que no son presenciales sino localizadas. Son guardias que estoy en mi casa y si me llaman, respondo. O si tengo que ir, voy, pero son cosas que respondo por teléfono. Le digo al médico de urgencias lo que tiene que hacer y lo resuelve", especifica Jiménez.

Al ser guardias por las que no se moviliza a su puesto presencial de trabajo, el especialista cobra menos, alrededor de la mitad de una guardia presencial.

"Al final hice cinco guardias: cuatro de 17 horas y una de domingo que dura 24 horas. Esto me dio un total bruto de 1.492, 84 euros por las guardias", indicó.

A su salario base y las guardias, David Jiménez le suma las peonadas. Las peonadas son horas extra remuneradas que realiza fuera de su jornada habitual.

En el caso del urólogo, se trata de una serie de quirófanos que se programan por las tardes. "Siempre intento hacer uno por semana. Es variable de lo que haya programado, pero en mayo tuve suerte porque hubo quirófanos donde programaron varias cosas. Al final en las peonadas tuve un sueldo bruto de 2.254,41 euros", apuntó.

Entonces, al sumar el salario base más las guardias y las peonadas, David Jiménez concluyó que percibía un salario en bruto de 8.622,76 euros.

"Al final, el salario neto fue de 5.918,42 euros", afirmó el urólogo. "Básicamente, el salario neto como especialista es de 6.000 euros. Además, este mes de junio recibí una paga extraordinaria de 2.558 euros brutos".

David Jiménez opinó que considera que tiene "un sueldo bastante bueno y más de lo que necesita para vivir, incluso siendo una familia".