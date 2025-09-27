Un abogado alerta sobre el dato que muchos ignoran en las nóminas: "Sin darte cuenta podrías estar perdiendo dinero"

Imagen del abogado Juanma Lorente y una imagen generada por IA de un trabajador revisando su nómina. ChatGPT

Después de un largo mes de trabajo, lo que los trabajadores quieren ver es su esperado salario y en muchas ocasiones acaban ignorando su nómina.

Sin embargo, este documento tiene gran importancia dado que revela todos los datos del período trabajado y su respectivo sueldo, explicando sus devengos, deducciones...

Por ello, el abogado laborista Juan Manuel Lorente fue muy sincero a la hora de explicar cuál es el dato de las nóminas que más se suele ignorar, a pesar de su gran importancia.

Ojo a las nóminas

La nómina es mucho más que un simple recibo que confirma el salario de un trabajador: es un documento legal que refleja todos los movimientos entre el trabajador y la empresa.

Contiene información detallada sobre el sueldo bruto, las deducciones, las retenciones y el salario neto que finalmente percibimos. Sin embargo, la mayoría de personas se limitan a mirar la cifra final y pasa por alto datos clave.

Entre los elementos que componen una nómina se encuentran conceptos como las cotizaciones a la Seguridad Social, la retención del IRPF y posibles complementos salariales o bonificaciones.

Cada uno de ellos no solo afecta al dinero que recibimos, sino que también influye en prestaciones futuras como pensiones, desempleo o bajas laborales. Este desconocimiento puede generar sorpresas o malentendidos a la hora de calcular derechos o beneficios.

Además, la nómina funciona como un registro oficial de nuestra relación laboral y puede servir como prueba en situaciones legales o administrativas. Incluye datos sobre antigüedad, categorías profesionales, horas extras y pagos por convenios colectivos, todos ellos esenciales para entender nuestro salario real y las implicaciones fiscales y sociales del trabajo.

Conocer estos detalles permite a los trabajadores tomar decisiones más informadas sobre su economía y derechos laborales.

Por esa razón, el abogado laborista Juan Manuel Lorente fue muy claro a la hora de explicar por qué es tan importante la antigüedad y muchos trabajadores la ignoran en su nómina.

"La mayoría de vosotros cuando ve una nómina se va directo a lo que va a cobrar y lo demás no le echa ni cuenta. Esto es un error fatal debido a que la antigüedad reconocida en la nómina es importantísima", señalaba el letrado.

Lorente explicó cómo "en la mayoría de los convenios depende de la antigüedad debido a los pluses de antigüedad que hay". Y por ello advirtió que si se tiene la antigüedad mal calculada, "puedes estar cobrando menos de lo que te pertenece o incluso no cobrar nada".

"Este es un truco de la empresa bastante conocido", afirmó el abogado. "Ponerte una antigüedad cuando empieza tu contrato indefinido, pero si has tenido otros tipos de contrato antes, no has salido de la empresa, tu antigüedad es cuando empezaste en la empresa, no cuando firmaste el indefinido".

Lorente indicó cómo eso podría provocar que el trabajador cobre menos en su nómina y aún así no sería lo peor: "A la hora de despedirte, según la antigüedad, la indemnización que te toca es mayor o menor. Y la empresa te lo va a pagar según lo que venga en tu nómina. También puedes perder dinero al salir de la empresa por este motivo".

Por ello, su reflexión final fue clara: revisa la antigüedad de tu nómina. "Mira a ver si te cuadra según cuando entraste en la empresa, si no te cuadra, reclama", aseguró.