Una española no se corta y revela cuál es la mejor época para emigrar a Suiza: "Importa la época en la que te vienes" Montaje

Emigrar a Suiza es una decisión que cada año atrae a muchos jóvenes españoles, pero según la española Ana Marina Lasso, no todo depende solo de las ganas o la preparación. En uno de sus videos en TikTok explicó que la época para mudarse realmente influye en las oportunidades laborales que se pueden encontrar en Suiza.

¿Cuál es la mejor época para emigrar a Suiza?

Ana Marina Lasso fue clara al responder: el verano es el momento más favorable para emigrar a Suiza. En sus palabras, “la temporada fuerte de trabajo en Suiza es en verano, de mayo a principios de septiembre, aproximadamente”. Durante esos meses la demanda laboral crece porque muchos negocios abren y se generan más vacantes.

Aunque subrayó que también en invierno se encuentran opciones, compartió que su pareja consiguió empleo en noviembre y una amiga en octubre.

Sin embargo, insistió en que, si no se tiene contacto previo o una oferta gestionada desde España, lo recomendable es organizar la mudanza en verano para aumentar las posibilidades de conseguir trabajo de inmediato.

“Me echaron de Zara” y así cambió todo

En otro de sus videos, Ana Marina relató cómo su vida laboral dio un giro inesperado. “Dejé de limpiar baños hace seis meses, en abril, si no recuerdo mal, y me hice autónoma. Ahora tengo mi propio negocio, soy community manager y creo contenido para empresas”, explicó.

Durante un tiempo, combinó trabajos de limpieza y en Zara, hasta que la despidieron sin previo aviso porque cerrarían el local por reformas.

“Me echaron de Zara y estoy agradecida, porque gracias a eso pude arrancar mi proyecto”.

Si uno pretende llegar a Suiza y crear un negocio, Lasso aconseja tener ahorros suficientes para sostenerse, en caso de que el negocio propio tarde en generar ingresos.

Además, recalcó que siempre hay que estar preparados para volver al empleo previo si la situación lo exige. “Que no se te caigan los anillos si tienes que regresar al trabajo del que viniste”, puntualizó.