Carlos Maestre, chef español en Austria, confiesa su dura realidad: "El fin de semana nos toca trabajar como cabrones"

Carlos Maestre es un cocinero español que hace cinco años dio un giro de 180 grados en su vida. Se marchó a Viena para empezar una nueva etapa profesional y aprovechar la fuerza de la juventud para experimentar algo nuevo.

Aunque admite que en el país austriaco las condiciones laborales son mejores, adaptarse a un nuevo idioma y estar lejos de los suyos es una montaña muy difícil de escalar.

Sin embargo, como ocurre en España, en el mundo de la hostelería existen horarios opuestos al resto de la sociedad: trabajas cuando el resto del mundo disfruta de su ocio. "El fin de semana nos toca trabajar como cabrones", protesta Carlos.

Profesión exigente

El chef narra su evolución personal y cómo se ha dado cuenta con el paso de los años que trabajar duro y muchas horas al día, en realidad, "no le ha servido para nada".

"Hace un tiempo, si currabas 14 horas, mal comías y trabajabas como una bestia, eras un profesional, un currante. Hace unos años me gustaba esa vida, me sentía importante y eso te engancha", narra.

Por que tenemos que aguantar ciertas cositas en la hostelería??? Yo empeze desde abajo y he pasado por todos los rangos hasta terminar como chef ejecutivo y después chef privado, siendo mi propio jefe. Y cuando me pongo a pensar en todo lo que pasado para llegar hasta aquí… me doy cuenta de todo lo que he tenido que aguantar para estar donde estoy. Durante muchos años se han normalizado actitudes en la hostelería que no deberían de pasar, trabajar días festivos sin cobrar extra, días de 14 horas con una pausa de dos horas o ni eso..etc… Ya es hora de que se nos respete y se valore todo el trabajo y esfuerzo que hacemos, por qué en la hostelería hay grandes profesionales y a veces por las condiciones se les desgasta hasta que odian esta profesión

Ahora, tras ver cómo ese esfuerzo titánico le ha dejado secuelas físicas y después de haberse dado cuenta de todos los planes con familiares y amigos que se ha perdido, se muestra arrepentido. "Pero, parguela, ¿para qué me ha servido?", se pregunta.

No obstante, Carlos puntualiza que a pesar de las condiciones adversas, de trasnochar durante 20 años y de no poder haber hecho los viajes en verano que hubiera querido, está enamorado de su profesión. Un oficio que le ha permitido exhibir su valía incluso en el extranjero.

"No se confundan, a mí me encanta cocinar. Amo esta profesión", asevera en su cuenta de TikTok (@chef_maestre), donde acumula más de 7.000 seguidores con los que comparte recetas, trucos y reflexiones vitales.

Al final de su alocución ha querido enviar un sentido mensaje a los jóvenes que sueñan con convertirse en chefs profesionales en el futuro, una profesión que requiere de mucho sacrificio, además de una creatividad y una meticulosidad fuera de la habitual.

"Quiero que los chavales de ahora lo cojan con la misma pasión que lo cogíamos antes, pero con otras condiciones", sentencia Carlos.

Según el informe 'Mercado de trabajo en el sector de la hostelería', elaborado por Randstad Research, el sector de la hostelería da trabajo a 1,7 millones de personas, es decir a uno de cada diez ocupados españoles.