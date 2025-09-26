Un banquero, sin rodeos, alerta: “Un préstamo de 200€ podría ser la diferencia entre vivir de alquiler o comprar tu vivienda"

El economista conocido en redes sociales como 'El Banquero del Pueblo' reveló en un vídeo en su canal de YouTube, cómo "dar el salto a tu primera vivienda sin tener la entrada ahorrada". Sin embargo, añadió que "ojo, esto no es para todo el mundo".

El banquero explicó el proceso combinando una hipoteca tradicional con préstamos preaprobados , haciendo énfasis en la necesidad de ser realistas a la hora de hacer cálculos, ser conscientes del riesgo de deuda y no revelar al banco hipotecario la existencia de los préstamos.

Además de esto, aprovechó para recalcar otras formas de financiación que podrían servir a la hora de pedir una hipoteca.

Advertencias clave

El banquero comenzó de manera enfática en que "si piensas pedir un préstamo complementario para la entrada nunca, y cuando digo nunca es nunca, debes decírselo al banco cuando tramites la hipoteca".

El motivo de este punto, que el especialista definió como "muy importante", es que "aunque cumplas los ratios, los bancos no permiten oficialmente préstamos en paralelo para la entrada, solo podrías hablar de unas hipotéticas reformas, gastos personales, entre otros".

Al hablar de ratio se refiere al porcentaje de endeudamiento que admiten los bancos para conceder una hipoteca. En este sentido es importante saber que, según el experto, "el ratio máximo de endeudamiento es 35% de tus ingresos netos".

Superar este máximo, podría significar "riesgos serios aunque lleves años pagando alquiler". También señaló el especialista que existen otras formas de financiación: "préstamo familiar o entre particulares, doble garantía hipotecaria y aval del Estado".

La doble garantía hipotecaria es una modalidad de hipoteca en la cual se utilizan dos propiedades como garantía para que el banco conceda la financiación solicitada. Este método muchas veces permite acceder a hipotecas de hasta el 100%.

Por otro lado, los préstamos familiares, como bien dice su nombre, tienen que ver con el acto de que un miembro de una familia le presta dinero a otro.

Con esta modalidad, hay que tener en cuenta también que existen varios riesgos a nivel impositivo porque se puede interpretar como una donación o en caso de fallecimiento, si no hay documentos que acrediten el préstamo, puede generar problemas con Hacienda.

Ahora bien, el banquero volvió a recalcar la importancia de no endeudarse por encima del 35%. Por esto, advirtió que "un pequeño préstamo de 200 euros podría marcarte una gran diferencia entre vivir de alquiler o comprar tu primera vivienda".

Esta diferencia es palpable en números. Por ejemplo, para una persona de 37 años que busca acceder a un inmueble y cobra 2.000 euros netos mensuales, si no tiene ningún préstamo o deuda, su ratio de endeudamiento figura en los 700 euros.

No obstante, si, por el contrario, tiene que pagar mensualmente 200 euros por un préstamo, su capacidad de endeudarse baja a los 500 euros.

Por otro lado, también recordó que "nadie se puede endeudar pasados los 75 años". Un factor importante a tener en cuenta a la hora de solicitar una hipoteca.

Con esto, el Banquero del Pueblo concluyó que hay una serie de cosas a tener en cuenta a la hora de pedir una hipoteca: "calcula qué puedes pagar de forma realista", "verifica si tu problema principal es el endeudamiento o el ahorro", "si te falta ahorro calcula cuánto te falta".

Además de esto, también es importante evaluar si es posible cubrir el importe del préstamo pedido sin superar el ratio de devolución recomendado y, por último, "nunca informes al banco de que pedirás un préstamo para complementar la entrada".