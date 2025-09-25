Soy experto en fusiones y esto recomiendo a los accionistas de Sabadell: “Hay que tener dos cosas en cuenta”

No es un culebrón. Pero tiene pinta de que va a seguir sumando capítulos. Hablamos de la OPA hostil de BBVA sobre Banco Sabadell. El pasado 22 de septiembre, la entidad presidida por Carlos Torres modificó por completo la oferta lanzada sobre la de Josep Oliu.

En concreto, puso sobre la mesa un canje en acciones, sin pago en metálico: una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 acciones ordinarias del Sabadell. Dicho de otra manera, una mejora del 10% sobre la propuesta anterior.

“Desde la perspectiva de los accionistas, especialmente los minoritarios, la OPA supone una decisión compleja que debe evaluarse atendiendo al perfil inversor y horizonte temporal”, afirma Soly Sakal, CEO y fundador de Rhombus Global Consulting.

Dos puntos clave

El CEO de esta consultoría financiera especializada en fusiones y adquisiciones (M&A), gestión patrimonial y asesoramiento en inversión, subraya que son dos las cosas que deben tenerse en cuenta: la prima del Sabadell y la inversión de cada uno a largo plazo.

“Si crees que Sabadell tiene más recorrido, optaría por mantener. Si no tengo un apego a la inversión en banca, creo que es una buena oportunidad para aprovechar la liquidez”, aconseja el experto financiero.

Además, el CEO recomienda seguir una estrategia diversificada y estructurada para gestionar el patrimonio en función de las necesidades diarias, la calidad de vida y el legado.

“Dividimos el patrimonio en tres bloques: liquidez, longevidad y legado. La liquidez es lo que necesito cada día y debe asumir cero riesgos; la longevidad mejora mi calidad de vida; y el legado es para las siguientes generaciones”, añade.

Otro punto que destaca el experto es el impacto que podría tener la operación en las pequeñas y medianas empresas (pymes). En este caso, remarca que la cuestión clave es “si esta integración facilitará o restringirá el acceso al crédito para este segmento empresarial”.

“En este tipo de operaciones, la competencia suele reducir en una primera instancia las líneas de financiación, especialmente en territorios donde Sabadell tenía presencia”, indica Soly Sakal.

Y añade: “Este fenómeno de reducción temporal de crédito no es inusual en procesos de integración, pero representa un desafío para la recuperación y crecimiento del tejido empresarial local”.

Por último, apunta a que el sector está inmerso en una transformación profunda. Entre otras razones, por la reducción de la presencia física de las entidades tradicionales, por un lado; y, por otro, por el auge de las plataformas digitales.

“Estas operaciones responden a la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y globalizado, aunque no están exentas de riesgos”, concluye Soly Sakal.