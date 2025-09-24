Carmen Lomana, con más de 50 años cotizados, rotunda: "No quiero renunciar a mi pensión de viudedad, me pertenece"

Carmen Lomana con un diseño de Alejandro de Miguel. Cedida a EL ESPAÑOL

En España más de dos millones de personas cobran la pensión de viudedad. Una paga que se implementó en los años 60 y que muchos la consideran obsoleta y propia de otra época.

Carmen Lomana es una de las personas que la cobra. La empresaria ha dado su opinión sobre esta pensión en pleno debate en Y ahora Sonsoles.

"Soy viuda desde hace 25 años y cobro la pensión de viudedad por todo lo que cotizó mi marido. Que además murió relativamente joven", explica la colaboradora.

Su marido fue Guillermo Capdevila, diseñador industrial chileno que falleció en 1999 con 51 años de edad.

"Creo que tengo todo el derecho, por supuesto. El día que me jubile cobraré por los años que llevo cotizados", asegura.

Una trayectoria profesional que comenzó muy pronto, con tan solo 19 años. "Desde entonces llevo cotizando a la Seguridad Social, no sé cuántos años llevaré, 40 o 50".

La colaboradora de televisión no tiene hijos, pero no cree que deba renunciar a lo que le "pertenece" por ese motivo.

Esta opinión de la empresaria ha generado un rifirrafe en el plató con el economista Luis Garvía. "Perdona, Carmen, por lo que te voy a decir. Pero tú estás trabajando. Hay que ser más solidario", sostiene el economista.

"Y cuando deje de trabajar me vas a mantener tú", ha respondido la colaboradora. Que además ha criticado la cantidad de "subvencionados" que hay en la actualidad.

"Subvencionada estás siendo tú ahora. Trabajando y cobrando una pensión", replica el economista, lo que ha provocado una nueva respuesta en la empresaria.

Carmen Lomana asegura que no está siendo subvencionada: "Es lo que mi marido ha estado cotizando muchos años. Yo podía trabajar o no trabajar. Tampoco estamos para dar paguitas a mucha gente que no trabaja".

Según el economista, es necesario "repensar todo el sistema" para que se ayude solo a quienes lo necesitan, como las viudas o viudos con hijos, algo que no es el caso de Carmen Lomana.

Luis Garvía explica que la sociedad actual no tiene los recursos para que "todo el mundo tome café", por lo que hay que revisar el modelo.

En este sentido, recuerda que en la década de los 60 la esperanza de vida era de 65 años, mientras que ahora es de más de 80. La sociedad ha cambiado y "tenemos que cambiar la forma de gestionar el sistema", zanja.