Sifu Shun, emprendedor chino en España: "Los chinos no reciben ayudas del Gobierno, son más trabajadores"

Existen muchos tópicos sobre los españoles y los chinos en cuanto al trabajo. Uri Sabat los resume en una frase: "Todos tenemos en mente que el chino es trabajador y el español es un vago".

Esta afirmación la lanza a Sifu Shun, emprendedor y creador de contenido chino en España, al que ha entrevistado en su podcast La Fórmula del Éxito.

Este creador de contenido, que cuenta con casi 100.000 suscriptores en su canal de YouTube, asegura que los chinos "han pasado por mucha crisis y por mucha pobreza, ha habido mucha influencia del comunismo".

Sifu Shun destaca que allí "no tienen un bolsillo de seguridad". Es decir, el Gobierno no les va a dar "una ayuda de 500 o 1.000 euros si no trabajas".

De hecho, para los chinos la idea de que puedan cobrar del Estado es "impensable, no les entra en la cabeza".

El emprendedor asegura que si se lo cuenta a un chino, esta sería su reacción: "Ostras me tengo que venir a España ya de ya".

Precisamente estas dificultades "han construido que el chino sea alguien más independiente". En su opinión, "no todos los chinos son emprendedores, pero la mayoría son más trabajadores".

El creador de contenido resume la mentalidad trabajadora china en una frase: "Prefiero estar en la calle emprendiendo y dormir en el suelo que estar trabajando para alguien más".

Además, asegura que la visión del chino sobre el descanso es diferente: "El chino no piensa que hay que separarlo tanto, no existe separación entre el trabajo y el descanso".

Algo que contrasta con la mentalidad occidental, donde se ha educado que "si no tienes descanso es esclavitud".

En este sentido, advierte de que esta mentalidad puede ser una desventaja competitiva: "Luego te viene un chino, te viene un indio, te viene una persona de Latinoamérica que te hace el mismo trabajo por cinco la hora o por diez la hora".

No obstante, Sifu Shun también afirma que en "España tenemos muchas cosas buenas, como la sanidad pública y la educación pública".

"Hay cosas a las que no se puede acceder en China que como por ejemplo aquí en España", reconoce el creador de contenido.