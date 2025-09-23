Alex Hurtas, empresario español en Dubái: "Aquí no pago impuestos y tenemos carreteras y hospitales"

Cada vez más empresarios y profesionales españoles miran fuera de nuestras fronteras en busca de nuevas oportunidades.

La razón es sencilla: los impuestos en España son demasiado altos y, la burocracia, complicada. Para muchos, estas barreras dificultan que sus proyectos crezcan al ritmo que desearían.

Por eso buscan destinos donde su dinero trabaje más y sus proyectos tengan menos trabas. Alex Hurtas es un claro ejemplo de ello.

La gran diferencia con España

Hurtas es un empresario que vive en Dubái desde hace unos años y utiliza sus redes sociales no sólo para mostrar las ventajas de vivir y trabajar allí, sino también para contar, con todo detalle, cómo es realmente la vida y los negocios para quienes deciden dar el salto.

Según los últimos estudios, en España, el IRPF puede llegar hasta el 47% para los tramos más altos. Además, las sociedades tributan un 25% sobre beneficios, y las plusvalías o dividendos se gravan hasta un 30%.

Es por ello que no es de extrañar que muchos españoles busquen otro tipo de alternativas frente a este panorama.

Sobre esta situación, Hurtas no deja ninguna duda. "Tenemos que un empresario o una persona normal paga de IRPF en España hasta un 47%. En Dubái pagaría un 0% porque no hay impuestos", puntualiza.

Lo mismo ocurre con los dividendos. "Si nuestra sociedad genera dividendos, cuando los recibamos en nuestras cuentas, tendremos que pagar en España hasta un 30%. En Dubái esto es un cero también", añade.

Las plusvalías tampoco se gravan. "En Dubái, otra vez nos vamos a cero", señala el empresario. La diferencia en el Impuesto de Sociedades es otro de los grandes atractivos que ofrece el país árabe.

Alex Hurtas confirma que existe este gran ahorro y no duda en compararlo con su país de origen. "En España, las empresas que ganan dinero pagan un 25% de sus beneficios. En cambio, en los Emiratos, ese impuesto se queda entre el 0 y el 9%", sentencia.

Lo que más sorprende a Hurtas es que un ahorro fiscal tan grande no significa renunciar a la calidad de vida ni a servicios públicos eficientes, algo que muchas personas temen al pensar en vivir en el extranjero.

"España está terminada. Las comparaciones son odiosas, pero aquí, pagando un 0% tenemos carreteras y hospitales", confiesa el joven empresario, dejando claro que la eficiencia y la calidad de vida no dependen únicamente de los impuestos.