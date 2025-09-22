Un empresario no se corta sobre la atención obligatoria en catalán: "Es una barbaridad, nos estamos volviendo locos"

Junts per Catalunya ha pactado con el Gobierno que el catalán sea considerado lengua oficial en los servicios de atención al cliente. Esto afectará exclusivamente a las empresas con más de 250 empleados o 50 millones de facturación anual.

Félix Revuelta, fundador de Naturhouse y una de las personas más ricas de España, ha hablado en Espejo Público sobre esta medida que afectará a su compañía.

El empresario ha criticado la obligatoriedad del uso del catalán en la atención al cliente, considerándolo una imposición política.

"Yo creo que hoy día no hacen más que obligar cosas. Yo creo que utilizar la lengua es una cuestión de ser ciudadano, y mis hijos hablan catalán, pero ha sido porque yo he creído que deben hablar catalán y escribir catalán, no porque me han obligado", ha afirmado.

Para el empresario, obligar a las empresas a utilizar el catalán es "una barbaridad", ya que ha dificultado su funcionamiento.

En este sentido, el fundador de Naturhouse que los políticos en lugar de dedicarse a atender al ciudadano, "se dedican a estas bobadas".

Según Revuelta, las empresas se ven perjudicadas por tantas "obligatoriedades" y encuentran mejores condiciones en otros lugares.

Advierte que esta situación puede provocar que las empresas se marchen si continúan con este tipo de medidas.

El empresario, además, defiende que "todo lo que es obligatorio es malo" y que debe haber más flexibilidad.

"A mí que me dejen la libertad de hacer lo que yo creo conveniente en mi empresa, porque la empresa es una libre mercado", ha declarado.

Félix Revuelta también se ha quejado de que le limitan su libertad de acción y que no ha aceptado que un político "que no tiene idea de nada" decida por él.

El empresario reconoce que le amenazaron con multarlo si no regresaba a Cataluña, lo que califica como una "locura".

Pero no se queda aquí. Revuelta advierte, la ley de cuotas lingüísticas es "otra locura" que empeorará la situación.

"O los políticos se dedican a hacer lo que tienen que hacer, que es al ciudadano, no a sus caprichitos, o vamos muy mal", zanja.