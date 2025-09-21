Un albañil no se corta y confiesa su realidad: "Cuando uno viene a trabajar a España piensa que va a ser como en Sudamérica"

Muchos latinoamericanos llegan a España con la ilusión de empezar de cero. El sueño es conseguir un buen trabajo y mejorar la calidad de vida.

Pero, como cuenta un albañil argentino que lleva casi un año en el país en su canal de Tiktok, la realidad suele ser mucho más dura de lo que uno imagina.

Una experiencia que refleja lo que viven quienes piensan en que "cruzar el charco" siempre es la mejor opción para crecer.

Albañil, una profesión con polémica.

Sin embargo, según confiesa este argentino, el primer golpe con la realidad aparece al buscar trabajo: "Cuando uno viene a trabajar aquí a España piensa que es tal vez como en Argentina o en otro lugar de Sudamérica que uno va y se ofrece y lo toman. Bueno, aquí no, acá no pasa eso, ¿eh? Acá sin papeles es muy difícil".

Y es que en España, trabajar en negro es casi imposible: "España no te permite trabajar de manera ilegal", asegura. Pues, sin papeles, muchas puertas se cierran.

No obstante, según asegura, el sector de la construcción en España, ahora mismo, vive un buen momento.

"España hoy, bajo mi punto de vista, está atravesando un momento muy bueno en cuanto a la construcción, en todo lo que es la Costa del Sol".

En sitios como Málaga o Estepona hay gran demanda de trabajadores: "Mucha demanda de mano de obra en la construcción de todos los gremios, mucho más inclusive de albañilería. Sí, hay mucha falta de mano de obra".

Albañil en una obra Shutterstock

El problema es que todo ese trabajo no sirve si no se tienen los papeles en regla. Pero, conseguirlos es otro desafío. Hace falta tiempo, paciencia y, sobre todo, dinero.

Este albañil cuenta que tuvo que empadronarse, pagar un abogado de extranjería y juntar varios documentos: antecedentes penales, apostillas, un seguro médico, además de abrir una cuenta con 7.500 €.

Además, también tuvo que hacer un curso oficial de Formación Profesional en electricidad, que le costó 3.000 € y duró 8 meses.

Con todo, en total, este albañil calcula que gastó unos 10.000 € solo para iniciar el trámite. Y tras medio año de espera, logró una estancia por estudios que le permite trabajar 30 horas semanales.

Pero si el trabajo es difícil, encontrar vivienda puede ser aún peor. "Es muy difícil conseguir dónde vivir, o sea, alquilar, no te alquilan un departamento, una casa, un piso, como dicen aquí, un departamento sin papeles y mucho menos si no tenés un recibo de sueldo, que aquí le dicen nómina".

La mayoría termina alquilando una habitación, muchas veces con desconocidos, por entre 400 y 600 € al mes. En su caso, paga 450 € por un piso completo, aunque lejos de Marbella, lugar donde trabaja.

A pesar de todos los obstáculos, este argentino mantiene la esperanza: "Tu oficio lo vas a llevar a todos lados donde vayas. Sí. Si en Argentina sos un buen albañil, acá en España va a ser un buen albañil. Sos un buen pintor, buen plomero, buen electricista, acá igual con papeles o sin papeles vas a trabajar".

Unas palabras con las que concluye, recordándole a sus compatriotas que lo importante es no rendirse en mitad del camino.