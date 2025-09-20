Miquel Àngel Cabot, el profesor que dejó la enseñanza decepcionado: "Desde que me fui, he ganado en salud"

El 47% de los docentes quiere dejar su profesión y solo el 24% mantiene viva la ilusión. Es la conclusión del informe publicado en 2025 por EsadeEcPol: 'El estado de la profesión docente en España'.

Unas cifras que se han incrementado en los últimos años. En 2024 el 38% de los docentes ejercían su profesión con indiferencia, mientras que en 2007 este número no superaba el 2%.

Miquel Àngel Cabot es uno de los profesores que dejó la docencia en los últimos años. Daba clase de Informática durante 14 años en FP, según contó a 'Diario de Mallorca'.

Este docente aseguró al periódico regional que "la burocracia lo inunda todo, hasta para comprar un clip".

Miquel Àngel disfrutaba dando clases, pero sentía malestar por el escaso nivel de algunos estudiantes. También confesó recibir presiones de Inspección para incrementar la cifra de aprobados.

Los informáticos tienen muchas salidas laborales. Miquel Àngel recibió una oferta mientras realizaba su doctorado y 'fichó' por una empresa extranjera.

El informático aseguró al 'Diario de Mallorca' que desde que dejó la enseñanza, ha "ganado en salud".

Cabot mencionó el ambiente en los centros educativos como otro de los problemas. "Hay profesores que van al instituto o colegio como si fueran a la fábrica", explica. También habló de "dinámicas tóxicas".

Además, con la pandemia del Covid-19, calificó de "poco preparada" la educación digital, que ponía trabas al trabajo de los docentes.

También en 2020 se aprobó la LOMLOE, la conocida como 'Ley Celaá', que también provocó muchos cambios de metodología para los profesores.