Los mejores planes para despedir septiembre: cine y música con ‘Repsol en escena’

Septiembre siempre es un mes especial. No nos tomamos las uvas ni descorchamos el champán, ni siquiera nos entregamos a cumplir unos propósitos para los siguientes doce meses. Pero, aunque no se puede decir que estemos dando la bienvenida a un nuevo año, sí es un momento clave, porque es cuando retomamos la rutina tras las vacaciones. El tópico es casi literal: la vuelta al cole… para todos. Tener las pilas cargadas, no obstante, nos hace querer aprovechar más si cabe estos últimos fines de semana con más luz, o los planes culturales que también florecen en esta época tras la pausa veraniega.

Septiembre es, sin duda, un mes vibrante, en el que las ideas se multiplican. Y para no perderse en ello y maximizar nuestro tiempo libre, ‘Repsol en escena’ se ha convertido en la agenda de ocio de referencia. Se trata de un formato audiovisual presentado por Eva Soriano y emitido cada dos semanas en Atresmedia, que acerca a los espectadores las mejores propuestas de entretenimiento a lo largo de toda la geografía española. En definitiva, una ventana fresca y desenfadada que muestra lo que está pasando, y también cómo la energía de Repsol impulsa nuevas formas de vivir el ocio con experiencias cada vez más innovadoras y con menor huella de carbono.

La propuesta de ‘Repsol en escena’ es clara: ofrecer a quienes buscan planes diferentes una selección de citas que combinan música, cine, teatro y diversión. Cada capítulo funciona como una guía cultural que inspira a disfrutar del presente, ya sea con grandes festivales como el FIB, BBK o Arenal Sound, con estrenos teatrales de primer nivel o con el glamour de alfombras rojas en festivales de cine tan prestigiosos como San Sebastián o Sitges.

Además, el programa va más allá de la simple recomendación. Soriano comparte imágenes inéditas, entrevistas exclusivas y contenidos extra disponibles en el canal de YouTube de Repsol, donde incluso se pueden descubrir las ‘agendas secretas’ de artistas y protagonistas. Una forma de acercar al público no solo los eventos, sino también todo lo que ocurre detrás de escena.

El séptimo capítulo de ‘Repsol en escena’ propone un recorrido por dos grandes planes para cerrar el mes con toda la energía: el Festival de Cine de San Sebastián y la gira del musical ‘Mamma Mia!’. Una combinación de cine y música que resume la esencia de ‘Repsol en Escena’: diversidad, talento y experiencias que se disfrutan al máximo.

Festival de San Sebastián: cine en mayúsculas

El séptimo arte tiene, desde este mismo viernes, y hasta el día 27, su gran cita anual en España con la celebración del Festival de San Sebastián. Durante nueve días, calles y salas se convierten en escaparates de creatividad y cultura con la 73ª edición del certamen. Este año, además de proyecciones y alfombras rojas, el público puede disfrutar de entrevistas abiertas con cineastas, episodios de podcast en directo y mesas redondas en espacios diseñados para acercar el cine a las personas.

Repsol es el partner energético de esta edición y, más allá de su aportación en este ámbito, ofrece un espacio único en la plaza Okendo, donde el medio especializado Kinótico realizará parte de la cobertura del festival. Allí, visitantes y amantes del cine pueden descansar, recargar sus móviles con energía solar y asistir gratuitamente a entrevistas con actores y actrices invitados. Se calcula que, durante el festival, habrá cerca de 90 encuentros entre podcast, charlas y mesas redondas, creando una auténtica experiencia de cine en primera persona.

La compañía también contribuye con combustible 100% renovable para los grupos electrógenos de la fiesta de clausura en el Palacio Miramar, y en el transporte para el traslado de invitados. Asimismo, se han instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como acceso a su red pública de cargadores ultrarrápidos en la ciudad. Todo ello con un objetivo claro: hacer posible un festival vibrante y, al mismo tiempo, reducir la huella de carbono en una cita cultural de primer nivel.

Mamma Mía!: el musical que nunca pasa de moda

El broche final de este capítulo de ‘Repsol en escena’ lo pone el musical Mamma Mia!, uno de los espectáculos más queridos a nivel mundial y que ha celebrado recientemente su 25 aniversario en la Gran Vía madrileña. Actualmente recorre España en una gira que arrancó en Málaga el pasado 5 de julio y que se prolongará hasta el verano de 2026, acercando el éxito de Mamma Mia! a ciudades como Bilbao, Valencia, Zaragoza o Sevilla, entre muchas otras.

La obra, basada en las canciones de ABBA y con libreto de Catherine Johnson, ha sido vista por más de 70 millones de personas en todo el mundo desde su estreno en Londres en 1999. En España, la gira cuenta con el impulso de Repsol, que suministra combustible 100% renovable para los seis tráilers que acompañan al montaje. De este modo, la magia del musical viaja por todo el país con el apoyo de soluciones energéticas innovadoras.

‘Repsol en escena’ hace algo más que recomendar planes. Su propuesta es más ambiciosa: mostrar cómo la energía puede hacer posibles experiencias memorables, desde la música hasta el cine y el teatro. En cada edición, el programa refleja cómo Repsol aporta su conocimiento y soluciones para impulsar el sector del entretenimiento hacia una nueva era en la que las emociones se viven con la misma intensidad, pero con un compromiso cada vez mayor hacia la reducción de la huella de carbono.

Así, despedir septiembre ya no es solo cuestión de elegir entre una obra de teatro o un estreno cinematográfico. Es también la oportunidad de vivir estas experiencias de forma más consciente, disfrutando de momentos únicos que combinan diversión, cultura y energía.