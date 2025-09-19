Jaime Palomera, analista inmobiliario: "El mercado de la vivienda es un 'Monopoly' que solo beneficia a los ricos"

España vive un momento complicado en relación al ámbito inmobiliario. Cada vez hay menos oferta en el mercado, las okupaciones se incrementan, los alquileres turísticos dominan las grandes urbes y el precio se sigue disparando.

Esto se acentúa aún más entre los jóvenes, que ven cómo en un futuro cercano no pueden independizarse y encontrar una vivienda en venta, o incluso en alquiler, a un precio accesible.

Así, el analista inmobiliario Jaime Palomera no dudó en explicar qué ocurre en el mercado inmobiliario en España y por qué cree que beneficia especialmente a los más adinerados.

El problema de la vivienda

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España. Comprar una casa es, para muchas familias, un reto casi inalcanzable que implica endeudarse durante décadas y asumir elevados impuestos.

Sin embargo, este mismo sistema ofrece ventajas a quienes ya poseen patrimonio. Grandes fortunas y fondos de inversión cuentan con beneficios fiscales que facilitan la compra de inmuebles y la acumulación de viviendas.

Así, mientras la mayoría lucha por adquirir su primera casa, los más ricos encuentran en el mercado inmobiliario una fuente de riqueza cada vez mayor. Un juego desigual que refuerza la brecha social y alimenta la idea de que la vivienda beneficia sobre todo a los privilegiados.

Según datos de Idealista, en junio de 2025 el precio medio de la vivienda en venta en España alcanzó los 2.438 euros por metro cuadrado. Esta cifra representa un aumento del 14% respecto al mismo mes del año anterior.

El encarecimiento confirma la presión creciente en el mercado inmobiliario, donde la fuerte demanda sigue impulsando los precios al alza. Esta evolución refleja las crecientes dificultades de acceder a una vivienda en propiedad en muchas zonas del país.

En el mercado del alquiler, el precio medio llegó a los 14,60 euros por metro cuadrado, un 9,7% más en comparación con 2024. Aunque el incremento es menor que en la compraventa, consolida la tendencia de encarecimiento generalizado.

De ese modo, el director del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona, Jaime Palomera, profundizó en este tema y usó el juego de mesa Monopoly para plantear su ejemplo.

"¿Habéis jugado alguna vez al Monopoly cuando la partida ya ha empezado?", señaló Palomera. "Veréis que es imposible ganar: no se pueden comprar casas porque acabaréis cayendo en calles donde ya hay propietarios con viviendas, tendréis que pagar y, al cabo de pocas vueltas, estaréis con los bolsillos vacíos".

El experto explicó que el mercado inmobiliario no es tan siquiera un Monopoly sino un Monopoly amañado en el que se benefician unos pocos.

"Quienes ya tienen casas, los más ricos, con activos y fondos de inversión a través de los cuales compran más viviendas, reciben, además, ayudas fiscales", apunta.

Palomera cargó directamente contra el Gobierno y su regulación: "Conceden beneficios a quienes adquieren inmuebles mediante sociedades inmobiliarias. Así, no pagan un impuesto que sí afronta una familia trabajadora: el de transmisiones patrimoniales.

De tal manera, los más perjudicados ante este impuesto no son nada más y nada menos que las familias obreras humildes.

"Una familia que quiere comprar su primera vivienda con esfuerzo, asumiendo una deuda de por vida, si por ejemplo cuesta 400.000 €, debe abonar 40.000 € de ITP", desarrolló.

"En cambio, los ricos no lo pagan", aseguró. "Y no solo eso: si ponen las casas en alquiler, el Estado también los bonifica. Pagan menos IRPF que un trabajador y no pagan impuesto de sociedades, que sí paga una empresa productiva".

¿Qué tiene esto como efecto? Palomera lo indicó alto y claro. "Todo esto provoca que, en este Monopoly, quienes ya tienen viviendas no solo acumulen más, sino que cada vez que pasan por la casilla de salida reciban todavía más dinero. Y esa dinámica, al final, está rompiendo la sociedad", declaró.