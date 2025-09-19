Una abogada, sobre las multas por el control horario: "Lo novedoso sería que Trabajo sancionara a los trabajadores"

El Ministerio de Trabajo prepara un real decreto que hará obligatorio el registro de jornada digital, telemático e inalterable en todas las empresas.

La novedad es que la obligación no solo será para las compañías, sino también para los empleados, que deberán registrar sus horas de entrada y salida de forma rigurosa.

Si no lo hacen, la empresa podrá sancionarlos internamente, aunque la Inspección de Trabajo no tenga potestad para multarles de manera directa.

La medida sigue generando polémica y ya son muchos los empresarios que no comprenden la situación.

Y es que "desde que entró en vigor la normativa que imponía sanciones a las empresas en el caso de que los trabajadores no cumpliesen con la firma de los horarios, son muchísimas las empresas que se están viendo en problemas graves por el importe de las cuantías", tal y como explica a El Español la abogada Rocío Galván.

En su opinión, lo verdaderamente novedoso sería que el propio Ministerio contemplara sancionar directamente a los empleados que incumplen, en lugar de cargar toda la responsabilidad sobre las compañías.

Actualmente, la normativa señala que "si un trabajador no ficha, puede haber multa para las empresas. Por lo tanto, estas tienen que velar por el cumplimiento del registro horario".

Los trabajadores tienen la responsabilidad. Gemini

En la práctica, esto obliga a las compañías a supervisar de manera constante que todos los empleados cumplan con su obligación contractual de registrar la jornada laboral.

Y es que el Ministerio de Trabajo recuerda que son las empresas quienes tienen la facultad de sancionar a los trabajadores que no realicen este registro. No obstante, dichas sanciones suelen ser de carácter leve y su aplicación queda a criterio de cada organización.

En este sentido, la letrada de Bufete Capitol aclara que "la forma que tienen es mediante sanciones, pero son sanciones leves que no conllevan más que una amonestación o como mucho una suspensión de empleo o sueldo durante uno o dos días, frente a las cuantiosas multas que puede imponer Trabajo a la empresa si el registro horario no está firmado por los trabajadores".

Por su parte, el Ministerio insiste en que no habrá una sanción automática para el trabajador, sino que dependerá de las circunstancias.

Al igual que en prevención de riesgos laborales, no cumplir con una norma interna puede acarrear consecuencias, pero se debe tener en cuenta si se trata de un olvido puntual o de una actitud repetida.

La abogada, sin embargo, cree que la normativa debería evolucionar: "Tendría que articularse alguna normativa o modificar la existente en el sentido de que esas multas y sanciones fueran directamente desde Trabajo a los trabajadores que no cumplan con su obligación, siempre y cuando la empresa demuestre que ha puesto todos los medios a disposición del trabajador y es el trabajador el que ha incumplido".

Por el momento, el futuro decreto aún no tiene fecha definitiva, aunque Trabajo confía en poder llevarlo al Consejo de Ministros antes de 2026.

El objetivo es reforzar el control del tiempo efectivo de trabajo, ya que el cumplimiento del registro horario sigue siendo bajo. Incluso se considera que esta medida puede tener más impacto que la reducción de la jornada a 37,5 horas semanales, que fue rechazada en el Congreso.

Para sectores con particularidades concretas, el texto recogerá adaptaciones específicas. Además, para facilitar la aplicación en pymes y micropymes, Trabajo abre la posibilidad de ofrecer ayudas e incluso desarrollar una aplicación móvil para que los empleados puedan registrar su jornada de forma sencilla y accesible para la Inspección.