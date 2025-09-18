Una camarera lleva la cuenta a unos clientes y no da crédito a la respuesta que le dan: “Que venga la Policía y la encargada”

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como Soy Camarero, publicó un vídeo en su red social X bajo el comentario "ya bastante tienen que aguantar los trabajadores para que te venga gentuza así".

El vídeo en cuestión mostraba una incómoda situación en la que dos personas iban a cenar a un famoso local de comida rápida. Sin embargo, en cuanto la camarera les trae la cuenta, se niegan a pagar.

Ambos comensales justificaban el no pagar lo que habían consumido alegando que no tenían dinero. Ante esto, la camarera amenazó con llamar a los encargados del restaurante e incluso a la Policía.

"Nos ha salido gratis"

En el vídeo se ve cómo el hombre comienza a negarle a la camarera el cobro de la comida cuando esta se acerca con la cuenta: "No lo vamos a pagar, que venga la Policía".

La camarera respondió expresando que "tenemos un problema, tenéis que pagar". A esto, los comensales justificaron el no pagar con que "yo no tengo dinero y él tampoco".

Incrédula, la trabajadora preguntó: "¿Cómo vais a un sitio si no tenéis dinero?", recibiendo como respuesta un mero "No sé, teníamos hambre y ya".

El otro implicado en la situación intentó justificarse explicando que "a mí me dijo él que me iba a invitar y me acaba de meter ahora en todo este marrón".

Después de una serie de contestaciones y reclamos similares al expuesto, finalmente el hombre expresó a la camarera que "sí, dile a la encargada o a la policía", pero se mantuvo firme con que "no te voy a pagar, nos ha salido gratis esto".

A pesar de parecer una historia sacada del mundo de la ficción, es cierto que muchos restaurantes y locales en el sector de la hostelería se enfrentan a este riesgo.

La realidad es que muchos clientes se presentan en estos lugares con la intención de hacer lo coloquialmente conocido como 'simpa'.

No obstante, la hostelería ha decidido no quedarse de brazos cruzados y comenzar a aplicar medidas que eviten esta desagradable situación.

Dos personas van al Goiko a comer y una vez la camarera les trae la cuenta se niegan a pagar, ya bastante tienen que aguantar los trabajadores para que te venga gentuza así. pic.twitter.com/zzyBqTCl3U — Soy Camarero (@soycamarero) September 16, 2025

De esta forma, en muchos locales se han instaurado sistemas de pago digital y de pago anticipado, sobre todo en terrazas, donde es cada vez más común que se cobre cuando se recibe la orden.

Además de esto, también se ha optado por invertir más en vigilancia, cámaras de seguridad y campañas de sensibilización y concienciación personal.

Por otro lado, este tipo de acciones de irse de un establecimiento sin pagar tiene un impacto en el sector de la hostelería. Principalmente afecta a la rentabilidad, incrementa los riesgos financieros e incluso puede llegar al cierre de establecimientos.

Al final, este dinero es una comida o un producto que el local ha dejado de ingresar; si se repite con frecuencia, es posible que los trabajadores de este sector vean repercusiones en sus sueldos y el local pierda dinero.