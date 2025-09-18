Un albañil español desvela cómo librarte de pagar el seguro médico si quieres trabajar en Suiza: “Te cuento el truco”

Suiza es uno de los destinos favoritos para trabajar por parte de los españoles. Entre otras razones, por los altos sueldos que allí se pagan. No en vano, tiene el salario medio más alto del mundo: 104.378 euros.

Ahora que se acerca la temporada de invierno, clave en el turismo del país helvético, son muchos los que piensan en trabajar y ganarse ‘unos dinerillos’. Eso sí, deben tener en cuenta una serie de circunstancias.

Una de ellas, tal y como recuerda Rafael Cubero, un albañil originario de Córdoba que ya lleva una docena de años en Suiza, es la obligación de contratar un seguro médico privado obligatorio.

El truco para no pagar el seguro médico

La ley suiza exige a todos los residentes y trabajadores la contratación de un seguro médico privado. Es obligatorio. Sea el contrato de corta o larga duración.

Sin embargo, Cubero apunta una fórmula con la que puedes trabajar sin tener que contratar este seguro. “Te cuento el truco y la excepción”, relata en un vídeo de Youtube. ¿Cuál es el truco?

“Tú tienes tres meses de plazo para contratar el seguro médico privado obligatorio. Claro, como tu contrato es con fecha de finalización a los tres meses, te piras y ya no tienes que hacer ese seguro médico”, relata.

¿Y cuál es la excepción? “Los ciudadanos que trabajen en la UE durante un máximo de tres meses, y no necesiten un permiso de residencia para este periodo, lo que se llama procedimiento de registro, a menos que tengan una cobertura de seguro privado equivalente para el tratamiento en Suiza”, apunta.

Pero ¿qué suele ocurrir? Según relata el ciudadano español, “la mayoría de los seguros privados que vienen de España son rechazados aunque algunos sí son aceptados. Los que más se aceptan son los de Alemania”.