Sara Quirós, la joven estafada por una falsa oferta de trabajo: "Di mis datos y a los meses recibí denuncias de la Policía"

Imagen de una joven en una entrevista de trabajo y Sara Quirós. Gemini

Según el INE, se calcula que hay más de 2,5 millones de parados en España en el segundo trimestre de 2025. Unas cifras que denotan el problema laboral que vive nuestro país.

Por esa razón, acceder a una entrevista laboral es un deseo bastante general entre la población y que, en muchos casos, se llega a utilizar como estafa.

De tal manera, la joven Sara Quirós compartió cómo ella al tratar de encontrar una oferta de trabajo y presentarse a una entrevista, finalmente acabaron usando sus datos para cometer delitos.

Ofertas de trabajo

Buscar trabajo en España se ha vuelto todo un desafío: la competencia es alta, los sueldos muchas veces ajustados y las oportunidades genuinas no siempre son fáciles de encontrar. Cada oferta atractiva llama la atención, pero también abre la puerta a riesgos que muchos desconocen.

En este contexto, las estafas laborales han crecido en los últimos años. Mensajes engañosos, solicitudes de dinero por trámites inexistentes o entrevistas que terminan siendo una trampa son solo algunas de las estrategias que usan los estafadores para aprovecharse de quienes buscan empleo.

Las entrevistas de trabajo, que deberían ser un espacio seguro para demostrar talento y experiencia, se han convertido en un terreno donde hay que estar alerta. Saber identificar señales de alarma y actuar con precaución es clave para no caer en estos engaños que pueden costar tiempo, dinero y confianza.

Por ello, el programa Y Ahora Sonsoles ha decidido tratar este tema y enfocarlo de manera particular a Sara Quirós, una joven que se vio estafada después de aplicar a un trabajo.

"Encontré una falsa oferta de trabajo en un portal de empleo", señalaba la joven. "Era una oferta corriente; en la época del COVID buscaba empleo y aceptaba cualquier cosilla".

Sin embargo, al encontrar la oferta, Sara sentía sospechas, pero decidió fiarse: "No hacían entrevistas personales, se comunicaron conmigo a través de un correo electrónico. Me pidieron que enviara todo: DNI, cuenta bancaria, número de la Seguridad Social... Claro, yo pensaba que era legítimo, que no era una estafa".

Al cabo de los meses, la joven se topó con una situación lejos de ser la ofrecida por la empresa en la que aplicó.

"Lo mandé todo tal y como me dijeron, dejé de saber de ellos y, al cabo de los meses, se puso en contacto conmigo la Policía de Marbella", indicó Sara.

Al parecer sus datos no habían sido usados para entrevistarla y, posteriormente, contratarla sino para el crimen.

"Me dijeron que tenían que hablar conmigo porque había una presunta estafa, que ya había un montón de denuncias, que yo vendía un coche que luego no existía... ¡y es que ni tengo coche ni tengo carnet! Me preguntaron también sobre el tema de la cuenta bancaria y todos los datos que me enseñaron: ninguno era mío. Usurparon mis datos para cometer un delito", confesó la joven.

El caso de Sara Quirós demuestra que incluso los procesos de selección más profesionales pueden esconder trampas. Lo que parecía una oportunidad real terminó siendo una estafa que le acercó a tener problemas legales con las autoridades.

Su experiencia sirve como advertencia: revisar la reputación de las empresas, desconfiar de solicitudes sospechosas y estar atentos a cualquier señal de alerta no es solo recomendable, sino necesario.