Un albañil español no se corta sobre cómo son los empresarios en Suiza: “No es oro todo lo que reluce. Hay también sinverguenzas”

Montaje de Rafael Cubero con obreros de la construcción en una imagen creada con IA.

Emigrar. Según la RAE, "abandonar su propio país para establecerse en otro extranjero". Algo que hicieron muchos españoles durante el siglo pasado, sobre todo a países como Alemania, Francia o Suiza, para conseguir trabajo.

Hablando de este último país, es uno de los más ricos del mundo por lo que es un destino muy apetecido para muchas personas. En concreto, su PIB per cápita fue de 96.020 euros en 2024, ocupando el puesto número cinco de todo el mundo.

Además, el salario medio de sus habitantes es el más alto del mundo (104.378 euros). Si se compara con el de España, la diferencia es abismal (31.698 euros). Es decir, más del triple.

Con estos datos, personas como Rafael Cubero, un albañil originario de Córdoba, decidió dar el salto a Suiza. Lo hizo hace doce años. Y con este amplio bagaje, ahora comparte su experiencia en la red social TikTok.

“Mucha gente quiere venir aquí porque quiere tener una mejor vida. Quiere tener un trabajo digno”, afirma. Pero como el mismo dice, “no es oro todo lo que reluce”.

Experiencia laboral en Suiza

Antes de entrar en detalle sobre la experiencia laboral de Rafael Cubero, y sus consejos a quienes quieran seguir sus pasos, conviene apuntar otro dato que debe ser tenido en cuenta.

Así, y según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elabora Naciones Unidas, los suizos son los que tienen mejor calidad de vida del mundo. Dicho índice lo que mide es el progreso de un país y el nivel de vida de sus habitantes.

Hecha esta puntualización, regresemos con Rafael Cubero: “Los trabajos de aquí no tienen nada que ver con nadie. Normalmente aquí todo va con convenio. No te suelen engañar”. Palabras que se refieren a los empresarios.

Es decir, que todo funciona como una máquina bien engrasada. “Suele ir todo como tiene que ir. Como debería ir en todas partes en realidad”, remarca.

Sin embargo, hay sus peros. “No es oro todo lo que reluce. Hay también sinvergüenzas como en todas partes. Si es que el ser humano es ser humano. Y eso no lo vas a cambiar nunca”, sostiene como quitando hierro al asunto.

De ahí que sus siguientes palabras sirvan para corroborar su versión: “Sí que es verdad que por la mentalidad, por la cultura y por tal, aquí hay menos el pillaje, el intentar engañar. Eso sí que es verdad”.

Consejos para emigrar a Suiza

En su afán por facilitar el acceso al mercado laboral en el país helvético, Rafael Cubero da una serie de consejos que son importantes para ‘aterrizar’ de la mejor manera posible.

“Hay una cosa importante que os quiero comentar y es que cuando alguien decida venir aquí debe tener un pequeño plan”, subraya el albañil en su vídeo de la red social.

Y dicho plan, para empezar, arranca con saber a dónde ir. “En Suiza hay tres cantones en los que se hablan cuatro idiomas, pero uno es muy mínimo”, apunta. Idiomas que son el italiano, el francés y el alemán.

Sabiendo dónde hay que ir, la segunda parte importante es qué se quiere hacer. “Hacerse un buen currículum es muy importante. La regla número uno es que cuando tengas claro dónde quieres ir, ponte a estudiar el idioma. Te va a facilitar y a ayudar muchísimo”.

Y concluye diciendo que es así “en la construcción o donde sea. Porque cualquier cosita, cualquier pega, lo vas a poder leer y te vas a poder comunicar con la gente”.