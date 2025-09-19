Un okupa que vive dentro de un parking privado y no se corta: “Yo ya pagué mucho alquiler, que lo pague otro”

Un bloque de viviendas en Valencia se encuentra en medio de una tétrica situación: un grupo de okupas aprovechó una disputa legal para apropiarse del garaje y levantar chabolas en lo que antes eran plazas de aparcamiento.

Uno de los okupas habló con los periodistas de Espejo Público y expresó su negativa a abandonar el lugar, afirmando que el garaje es suyo y que estarán allí "hasta que Dios quiera".

Por su parte, los vecinos denuncian tráfico de drogas y violencia, y que incluso la policía ha tenido que intervenir en algún momento; sin embargo, los agentes han dejado claro que "no los pueden echar".

"El parking es de nosotros"

El cabecilla de la organización de okupas no dudó en expresar sarcásticamente que llegar a dicho garaje es entrar "a casa": "Entrando a casa, al corazón de Valencia con el privilegio que me han dado los españoles de vivir dentro de un garaje".

Acto seguido, expresó con desdén que no pretenden pagar ninguna mensualidad por permanecer en dicho garaje: "¿Que no pago alquiler? Yo ya pagué mucho alquiler, que lo pague otro".

Cabecilla del grupo de okupas que habló con los periodistas de 'Espejo Público' Antena 3

Además de esto, aseguró que no tienen ninguna intención de irse, al menos no en un futuro cercano, ya que ese espacio es suyo: "El parking es de nosotros, ahí estamos y estaremos ahí hasta que quiera, hasta que Dios quiera".

El aparcamiento se encuentra ubicado, como bien describió el okupa, "en el corazón de Valencia", es decir, en el centro de la ciudad. Estos okupas entran y salen con total normalidad del establecimiento en donde, con cartones, madera y utensilios que han encontrado, construyeron sus chabolas.

"Da mucho miedo"

Por su parte, los vecinos de la zona también hicieron oír sus impresiones de lo que ocurre. Un vecino aseguró que "a veces se pelean, a veces discuten porque hay tráfico de drogas".

"Huele mal, están en unas condiciones bastante patéticas y da un poquito de miedo", comentó otra vecina del bloque de edificios.

Vecina entrando al garaje okupado Antena 3

Otro comentó que "la policía ha venido en varias ocasiones, pero nos han dicho que no les pueden echar". Por lo cual, los vecinos deberán seguir viviendo con este problema.

El motivo por el que no pueden echarlos es porque dicho aparcamiento, como comentaba otra de las vecinas, "es de propiedad privada".

Una de las chabolas en el garaje okupado Antena 3

"Este señor murió hace unos años y hay un problema de herederos", continuó explicando la vecina, "ese lugar en este momento es tierra de nadie y son los propietarios los que tienen la responsabilidad de echar a esas chabolas".

Con esta situación, estos okupas aprovecharon dicho vacío legal y entraron al garaje. Ahora, los vecinos, cada vez que entran a aparcar su coche, deben hacer frente a esta incómoda situación.