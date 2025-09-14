Un hostelero, crítico con la Ley Antitabaco: “Va a ser España la que le diga a los turistas que no pueden fumar en terrazas"

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la Ley Antitabaco, que prohíbe fumar tabaco y productos relacionados, como cigarrillos electrónicos y vapeadores, en una larga lista de lugares públicos.

Uno de los lugares prohibidos son las terrazas de bares y restaurantes, a pesar de ser al aire libre. Esto ha generado un acalorado debate sobre si las medidas contra el tabaco se han vuelto demasiado prohibitivas.

Así, varios hosteleros también se han manifestado en contra de esta prohibición. Uno de ellos es José Luis Álvarez Almeida, presidente de la Confederación de Hostelería de España, que expresó su opinión sobre esta ley en La Mirada Crítica.

"En España todo es prohibir"

Álvarez Almeida expresó que cree que esta medida "va en contra de la hostelería porque al final no intenta reducir el consumo de tabaco, sino desplazarlo a otros espacios; es decir, la gente va a poder fumar en la calle, pero no en una terraza".

De esta manera, explicó que esta prohibición de fumar en las terrazas es injusta, ya que, al final, "es un negocio", y calificó la medida como "desproporcionada".

Con esto, hizo referencia a que cuando se abre un bar hay que pagar unas tasas y firmar unas condiciones para las terrazas en las cuales se establecía que "se podía estar y se podía fumar".

Con lo cual, continuó diciendo que "decir que esto no va a perjudicar al sector no tiene ningún fundamento, solamente el ideológico, que aquí en España lo único que hacemos es prohibir y veo poco sensibilizar y educar".

José Luis Álvarez Almeida y Raquel Fernández en el programa 'La Mirada Crítica' Telecinco

Aprovechó para hacer referencia a que, después de que este año se han batido récords de turismo extranjero, será curioso explicarles a todos estos turistas que está prohibido fumar en las terrazas.

"Solo hay un país en Europa que prohíbe fumar en las terrazas, que es Suecia. Vamos a ser los españoles, que tenemos más mesas y más sillas en terrazas que toda Europa, los que le digamos a los turistas que no se permite fumar", manifestó.

A esto añadió que sería ilógico decirles a estos turistas que "se tienen que poner de pie y alejarse de la terraza y ahí se van a poder poner a fumar; me parece, vuelvo a repetir, que el sentido común tiene que estar por encima de todo".

Ahora bien, a pesar del debate sobre dicha ley, esta todavía no es definitiva. Para que acabe convirtiéndose en una realidad, debe ser aprobada por el Congreso de los Diputados, donde los partidos políticos podrán presentar enmiendas.