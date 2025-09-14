Gonzalo Bernardos, economista, no se corta y alerta a España: "Después de septiembre nadie podrá permitirse una vivienda"

El acceso a la vivienda sigue siendo un reto en España y los expertos avisan de un cambio decisivo en el mercado inmobiliario tras el verano. Más información: Gonzalo Bernardos lanza un jarro de agua fría a los caseros: "El propietario es el débil y el okupa el poderoso"

Los asuntos relacionados con el mercado inmobiliario suscitan mucho interés en una era actual en la que resulta cada vez más complicado poder acceder a una vivienda tanto para su compra como para el alquiler, y lo peor de todo es que los precios seguirán creciendo.

Así lo ha asegurado el conocido economista Gonzalo Bernardos en su paso por el pódcast Monopoly Inmobiliario de Enric Jiménez, donde el experto ha asegurado que después del mes de septiembre "la compra de vivienda se pondrá por las nubes".

Este pódcast propone un espacio para hablar de inversiones inmobiliarias y del sector inmobiliario en general, y en su paso por el mismo, el licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor universitario se ha referido a diferentes cuestiones de interés.

En el comienzo de la entrevista, Enric Jiménez le preguntó a Gonzalo Bernardos acerca del conocido juego Monopoly, que piensa que es una buena forma para aprender del mundo de las inversiones.

El economista destaca que su estrategia siempre ha sido apostar por las "casillas claras", además de indicar que las estaciones, que muchos compran por sus ganancias a corto plazo, que son la peor opción a su juicio y es preferible evitarla, ya que asegura que "son temas de paciencia".

El precio del alquiler

El economista no ha tenido reparos en señalar al Gobierno como principal culpable del problema que sufre el mercado de alquiler, dado que actualmente "el propietario tiene pánico inmobiliario y lo que hace es no poner más viviendas en alquiler".

Tras insistir en que la nueva Ley de Vivienda es "una ley populista" de sumar, ha recalcado que nos encontramos ante el "mayor desnivel de la demanda respecto a la oferta", lo que ha venido dado por un exceso de demanda "bestial", y una oferta muy lejos de lo deseado.

Gonzalo Bernardos ha argumentado que, si partimos de esta base, nadie se planteará el alquiler como una opción para toda la vida, haciendo hincapié en que un alquiler y un usufructo "no es lo mismo".

Según el economista, existen una serie de causas por las que la gente va a comprar de manera masiva viviendas este año, comenzando por el hecho de que cada vez más personas no valoran el alquiler como una opción, y continuando porque los tipos de interés van a bajar.

Además, el experto recalca que los bancos van a dar muchísimo más crédito, porque van a ganar menos por cada euro prestado, a lo que hay que sumar que los extranjeros seguirán comprando cada vez más.

Más allá de estos motivos, Bernardos explica que muchas personas van a acceder a la compra de una casa conducidas por los titulares en los que se asegura que vuelve la burbuja inmobiliaria.

De esta forma, Bernardos asegura que este año 2025 es "excepcional" por estas características, y todos aquellos que estén en el mercado inmobiliario e hipotecario van a encontrarse en un "festival", con una vivienda en propiedad que "se pondrá muy cara".

No habrá burbuja inmobiliaria en 2025

El propio economista se ha encargado de desmentir uno de los mitos más extendidos en los últimos meses, asegurando que la posibilidad de que se dé una burbuja inmobiliaria "no la creó una gran oferta de viviendas".

Bernardos explica que para que esto suceda, los bancos se deberían exceder mucho prestando crédito, además de que debería haber una crisis económica que, de acuerdo a su pensamiento, es imposible si se tiene en cuenta que España va a crecer un 3% en el año 2025.

Asimismo, el economista ha aprovechado la ocasión para pedir al Gobierno que cree unidades especiales de gestión de rehabilitación del suelo y que tome medidas para poder solucionar el mercado inmobiliario.

Claves del mercado inmobiliario en 2026

El mercado inmobiliario en España sigue con su evolución y 2026 se perfila como un año clave para que se consoliden nuevas tendencias en la compraventa de viviendas. Para empezar, se cree que habrá una previsibilidad al mercado hipotecario, permitiendo a más compradores acceder a financiación con condiciones más estables.

Por otro lado, el interés por la obra nueva continuará con su crecimiento, impulsado en gran medida por la demanda cada vez más enfocada a viviendas sostenibles, eficientes y que se encuentren bien ubicadas.

En este contexto, la promoción inmobiliaria juega un papel clave como generadora de valor a largo plazo, apostando por la construcción sostenible, el uso de energías renovables, los sistemas de ventilación eficiente u hogares conectados.

También están surgiendo nuevos tipos de demanda inmobiliaria motivados por el envejecimiento de la población, el descenso de la natalidad y la transformación de los modelos familiares, con hogares unipersonales o parejas sin hijos que buscan residencias más flexibles y personalidades.

De forma paralela, se observa cómo hay una mayor necesidad de viviendas accesibles para personas mayores, con espacios adaptables, zonas comunes, ascensores amplios o servicios cercanos. También ganan terreno las viviendas modulares y promociones que permiten configuraciones adaptadas a las necesidades de cada etapa de la vida.

Por lo tanto, la adaptabilidad será clave en 2026 y un punto de diferenciación para las promotoras en el mercado inmobiliario. Asimismo, otro punto destacado será la calidad del entorno, proximidad a zonas verdes y accesibilidad al transporte público y servicios esenciales.

Estos serán algunos de los puntos más importantes que marcarán las tendencias dentro de un sector que continuará viviendo una situación compleja para muchos interesados en acceder a una nueva vivienda.