Santiago Menchero, jubilado: "Después de 47 años cotizados no es justo que ahora me recorten la pensión"

La jubilación es para muchos españoles que han cotizado durante décadas, uno de los momentos más esperados. Sin embargo, cada vez son más los que comprueban cómo ese ansiado retiro se retrasa año tras año. A ello se suma que numerosos jubilados ven reducida su pensión por haberse retirado antes de alcanzar la edad legal, enfrentándose a la reducción de sus pensiones durante el resto de su vida.

Una situación que cada vez afecta a más pensionistas en España y por lo que cada vez más trabajadores hacen cálculos para saber si realmente les compensa jubilarse con antelación, aunque eso implique una pensión recortada. Lo cierto es que el horizonte se vuelve cada vez más incierto para los futuros pensionistas, que ven cómo la edad para dejar de trabajar se aleja progresivamente.

Una de las voces que más resuena precisamente denunciando esta situación es la del portavoz de ASJUBI40, Santiago Menchero, quien ha contado su caso personal en el programa 'La mirada crítica' de Telecinco. Tras toda una vida trabajando, Menchero ha visto su pensión duramente reducida por haberse jubilado antes de tiempo: "Tras 47 años de trabajo, he perdido un 24% de mi pensión por prejubilarme a los 61 años", comienza.

Su historia refleja una realidad que afecta ya a más de 860.000 jubilados en España, todos ellos con largas carreras de cotización y que al jubilarse anticipadamente se enfrentan a penalizaciones permanentes: "Me tuve que jubilar anticipadamente a los 61 años y después de 47 años sufro un 24% de penalización de mi pensión".

Menchero lo explica con crudeza: "Me despedían y tras estar entre 8 y 10 meses en el paro, me obligaron a jubilarme anticipadamente porque en aquella época te jubilabas con 36 años cotizados y si estabas en el paro y tu pensión era más alta, te obligaban a jubilarte", explicó en el programa.

Historia de Santiago Menchero jubilado

A pesar de haber contribuido durante casi medio siglo, el sistema lo penalizó con un recorte del 24% algo "completamente injusto", asegura el jubilado. Un trato que según denuncia Menchero, no tiene lógica cuando existen otros regímenes que permiten retirarse sin recorte a los 60 años con 35 cotizados.

"No tiene sentido y lo hemos denunciado en el Departamento Europeo de Bruselas. Lo que nos parece mal es que nosotros después de haber cotizado durante muchos años, incluso empezando desde los 14 años a trabajar, nos penalizan la pensión, que puede llegar incluso a un 40%".

El contraste con otras trayectorias laborales es evidente, según denuncia: "Comparado con otras personas que, con 26 años cotizados, les queda un 76% de su pensión, a mí con 47 años me queda exactamente lo mismo. Además, es una penalización para toda la vida".

En busca de soluciones, Menchero sostiene que ya han llevado su caso ante el Pacto de Toledo y han iniciado una denuncia en las instituciones europeas, concretamente a Bruselas, donde planean seguir insistiendo. Su demanda es clara: cuando se alcanza la edad legal de jubilación, esas penalizaciones deben eliminarse porque su contribución laboral es más que suficiente para no ser castigado de por vida.