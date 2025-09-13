Marc Guirado, experto en hipotecas: "Si cobras 1.500 € al mes en España el precio del piso que te puedes comprar es..."

A la hora de buscar una nueva vivienda para su adquisición, hay una pregunta que ronda la cabeza de la gran mayoría de los interesados, y esta tiene que ver con la hipoteca máxima que se puede pedir en función del sueldo de cada uno.

Este es un tema de gran importancia, ya que realizar un cálculo a la baja puede hacer que se renuncie a una casa o piso mejor sin que sea necesario para ello, y excederse puede llegar a comprometer la situación financiera.

Es por ello por lo que resulta fundamental conocer la capacidad de endeudamiento para poder elegir la hipoteca que mejor se adecúe a las circunstancias de cada uno. Para conocer más al respecto, no hay nada mejor que escuchar los consejos de profesionales del sector.

Uno de ellos es Marc Guirado, quien a través de su cuenta de Instagram (@marc.inmobiliario) nos explica cuánto es posible gastar en la compra de un inmueble en función de la nómina de cada uno, ofreciendo consejos realmente interesantes para los interesados en comprar una casa.

El experto asegura que, con una nómina de 1.500 euros al mes en España, se puede comprar un piso de 130.000 euros, con una hipoteca que no supere los 500 euros al mes, de manera que es un dato muy a tener en cuenta para encontrar las mejores opciones.

Nómina y compra de vivienda

Comprar una vivienda es una de las decisiones financieras más relevantes de la vida de cualquier persona, y su importancia tiene que ver tanto con la construcción de patrimonio como de la estabilidad financiera a largo plazo.

No obstante, la decisión debe estar claramente alineada con la nómina y la mencionada capacidad de endeudamiento para poder evitar riesgos y aprovechar los diferentes beneficios que ofrece la compra en propiedad de una vivienda.

La nómina es el punto de partida para poder determinar si una persona tiene la capacidad de poder acceder a la compra de una casa y también para determinar el tipo de vivienda viable en función de sus posibilidades económicas.

Muchos expertos en el mercado inmobiliario y las hipotecas, recomiendan no destinar más del 30-35% de los ingresos netos mensuales al pago de deudas, incluyendo tanto la cuota hipotecaria como cualquier otro préstamo que se tenga vigente.

Este es un límite clave, ya que de esta forma será posible garantizar que el resto del presupuesto personal o familiar se podrá utilizar para cubrir gastos básicos, así como cualquier posible imprevisto al que haya que hacer frente, todo ello sin caer en el sobreendeudamiento.

Este ratio indicado por los expertos ayuda a mantener el equilibrio entre las metas de ahorro, el consumo responsable y la protección frente a posibles imprevistos.

La capacidad de endeudamiento

La capacidad de endeudamiento es la cantidad máxima que una persona puede comprometer de sus ingresos mensuales para pagar deudas sin poner en riesgo su estabilidad económica, y se calcula sumando todos los ingresos netos y restando los gastos fijos y obligaciones financieras.

Luego se aplica un porcentaje, que normalmente ronda el 30% del ingreso neto, para poder así determinar la cuota máxima que se puede asumir de hipoteca. El análisis de esta capacidad no solo depende del salario, sino que hay que tener en cuenta otros factores.

Entre ellos se encuentra la estabilidad laboral, la existencia de otras fuentes de ingresos, el ahorro disponible y el plazo de la hipoteca. Por lo general, las entidades bancarias financian hasta el 80% del valor de tasación o precio de venta del inmueble.

Por lo tanto, se debe ser consciente de la necesidad de tener un ahorro previo tanto para abonar la entrada como para poder cubrir los gastos de impuestos y otros costes asociados. Es fundamental entender esta capacidad para no caer en el sobreendeudamiento.

Ignorar la capacidad de endeudamiento puede llevar a situaciones de estrés financiero, impagos y pérdida de la vivienda, además de afectar de forma negativa a la calidad de la vida diaria de quienes han contratado la hipoteca.

Hoy en día, el coste de la vivienda ha subido tanto que hay trabajadores que necesitan destinar más del 37% de sus ingresos a la compra o alquiler de una vivienda, un gran problema porque se supera el umbral recomendado. Aunque a corto plazo se pueda asumir, a largo plazo puede ser insostenible.

Otros factores a considerar

A la hora de comprar una vivienda hay varios factores fundamentales para poder garantizar que la inversión será adecuada, sostenible y acorde a las necesidades personales y financieras de la familia.

Es necesario tener claro el presupuesto real desde el principio, sin limitarse solo a valorar el precio del inmueble, sino a tener en cuenta los gastos asociados, como impuestos, notaría, registro, tasación, gastos hipotecarios, reformas y mobiliario, si fuese necesario.

También hay que considerar la ubicación y accesibilidad del inmueble, valorando la proximidad al trabajo, la accesibilidad al transporte público y la existencia de otros servicios como centros de salud, comercios… y la seguridad del entorno.

Igualmente, hay que considerar el tipo de inmueble (piso, casa, ático…) así como si es nuevo o de segunda mano, pensando en las necesidades actuales y futuras. Dentro de este paso también habrá que valorar el estado general y la calidad de la construcción.