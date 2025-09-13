Un economista no se corta y alerta a España: "Si no eres un inversor rico, es imposible comprar una vivienda"

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales de la última década. La escasez de oferta además de la fuerte demanda en las zonas urbanas, ha provocado que los precios se mantengan en niveles históricamente altos.

Esta situación dificulta especialmente a los jóvenes y a las familias con rentas medias o bajas, ya que, dadas las condiciones económicas precarias de los primeros, acceder a una vivienda se convierte en un objetivo casi inalcanzable.

La vivienda en venta no ha escapado a la inflación que golpea a la economía. El encarecimiento de materiales de construcción, el aumento de costes energéticos y la subida de los tipos de interés han disparado los precios de forma sostenida.

Como consecuencia, la brecha entre quienes pueden acceder a una vivienda en propiedad y quienes deben optar por el alquiler se amplía cada vez más. Este escenario refleja un reto estructural que va más allá del mercado inmobiliario.

Así, en Y Ahora Sonsoles se trató este tema y la gran dificultad que tienen los españoles para poder acceder a una vivienda. Por esa razón, el economista Rubén de Gracia explicó la realidad de muchos actualmente.

El problema de la vivienda

Según datos de Idealista a junio de 2025, el precio medio de la vivienda en venta en España alcanza 2.438 euros por metro cuadrado. Esta cifra representa un aumento del 14% respecto a junio de 2024, consolidando la tendencia al alza en el mercado inmobiliario.

En el caso de la vivienda en alquiler, el coste medio se sitúa en 14,60 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior. Los precios siguen subiendo, aunque a un ritmo algo más moderado que el de las ventas.

Con estos niveles, acceder a una vivienda se vuelve cada vez más complicado. Comprar parece un objetivo casi inalcanzable para muchos, especialmente para los jóvenes, y dificulta su independencia y estabilidad económica.

De tal manera, el economista Rubén de Gracia habló en relación a este tema y cómo a día de hoy es imposible acceder a la compra de una vivienda.

"Ahora mismo, si no eres un inversor con mucho capital, es prácticamente imposible comprar en España. Es inviable, básicamente", afirmaba el experto.

A De Gracia le preguntaron cómo era la clave para poder ahorrar en España y comprar un inmueble: "Hay que intentar ahorrar. Ahora está el crédito ICO, que te puede dar un 15% extra para la entrada, pero también tiene pequeños matices: no puedes vender a un precio determinado. Lo recomendable es ahorrar lo máximo posible, porque si no, al final vas a depender de los padres o los abuelos".

El economista contó que el gran problema con el acceso a la vivienda es debido a la falta de vivienda pública que hay en España, en comparación con otros años.

"Falta mucha más vivienda pública. En los años 50 o 60 se construían 200.000 viviendas anuales; ahora se hacen 15.000, y eso en el mejor de los casos. Entonces, si no hay vivienda pública, la vivienda libre la compra un inversor, y a ella no pueden acceder las familias. Y el precio no va a bajar", aseguró.

Para acompañar la opinión de De Gracia, el programa contó con el experto inmobiliario Edgar Sánchez: "El mercado inmobiliario es una locura. Estamos viendo que toda la gente joven que quiere comprar necesita que los padres le dejen dinero, porque si no, no puede acceder al mercado".

"Lo que estamos viendo más últimamente es el cambio de vivienda: una persona mayor que vende el chalet y se pasa a un piso porque le queda muy grande, o el caso contrario. De otro modo es tan complicado con los precios actuales que tenemos", señaló el experto.