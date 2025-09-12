Marc Ugell (35), asesor fiscal: “Quien te venda que puede planificar fiscalmente en España y pagar poco te engaña”

Marc Ugell Díaz es fundador de Abast Global, un despacho especializado en fiscalidad, y habló en el podcast de Adrián Sáez sobre el sistema fiscal español.

En su intervención, compartió una perspectiva crítica con la fiscalidad española, explicando que aquellos que buscan reducir su carga impositiva tienen solo dos opciones: "Huir o morir".

Así, advirtió también que es importante que, "si vives en España, hay que regirse por lo que marca la normativa española", ya que cualquier otra cosa sería "dormir intranquilo".

"Todo tiene patas muy cortas"

Ugell explicó que aquellas personas que, viviendo en España, quieren pagar menos impuestos, se encuentran frente a una decisión sobre si huir del país o mantenerse y seguir las reglas.

Con esto, defendió que "quien te venda que es capaz de planificar fiscalmente residiendo en España para pagar muy poco te está engañando"; es decir, que las soluciones de aquellos asesores que "han aparecido dando soluciones mágicas" es posible que no funcionen.

A raíz de esto, explicó que España es un país occidental con un "estilo tributario a tipos del 50% y eso es lo que se te aplica".

Ahora bien, esto no quiere decir que sea imposible pagar menos. "¿Se puede planificar fiscalmente en España para pagar menos? Sí, de hecho, ayudamos a gente a pagar menos en España".

Sin embargo, "¿se pueden conseguir milagros en España sin asumir ningún riesgo? No". Esto significa que, ante asesores que plantean "LLCs y Sociedades en Estonia", el experto advirtió que "todo tiene patas muy cortas".

A modo de contexto, las "LLC y Sociedades en Estonia" son estructuras empresariales que son legales; sin embargo, pueden ser utilizadas de formas ilícitas para evitar pagar impuestos.

Estas compañías pueden generar problemas legales si se demuestra que no tienen empleados o no realizan operaciones reales. Este tipo de compañías se conocen también como 'empresas fantasma' o 'sociedades pantalla'.

Con esto, advirtió: "Te acabarán pillando, la Agencia Tributaria cada vez tiene más medios, con lo cual tú juegas en desventaja y ellos con ventaja".

"Si te pillan, te van a sancionar, y la sanción puede ser que pagues el doble de lo que te hubiera tocado pagar; de hecho, es entre el 50% y el 150% de la cuota defraudada", continuó. Incluso, a partir de cierta cantidad, es posible enfrentarse a penas de prisión.

De esta manera, el asesor fiscal aprovechó también para explicar cómo hacen sus clientes para conseguir proteger su dinero.

"Lo primero que hay que entender es que la seguridad absoluta no existe, eso es clave, es decir, todo puede caer", sentenció. Utilizó de ejemplo para ilustrar este argumento el caso del banco de inversión Lehman Brothers.

"Hay quien dice el Bitcoin, pero no hay que olvidar que el Bitcoin es un activo volátil y, por tanto, tú puedes despertar mañana y que esté en 4.000 dólares", agregó.

Una vez establecido esto, comentó que "como mecanismo de protección de tu patrimonio no hay nada seguro al 100 %, eso es lo primero que hay que entender".

Sin embargo, a pesar de ello, aconsejó que "la forma más fácil de protegerte es la diversificación". De esta manera, resaltó que sus clientes "no tienen todo en un banco".

"Es decir, tienen acciones o fondos que están fuera de balance del banco", expresó. La expresión 'fuera de balance del banco' hace referencia a activos que los bancos pueden gestionar o custodiar, pero de los cuales el banco no tiene la propiedad directa ni la responsabilidad legal completa.

¿Por qué fuera del balance del banco? Ugell respondió que esto se debe a que "si el banco cayera, las acciones son tuyas".

"Más allá de eso no hay ninguna receta única que digas: haces esto y estás protegidísimo", continuó comentando. "Hay mucha gente que compra oro, invierte en oro (...) que sí es un activo que históricamente ha dado buena protección", concluyó.