José Elías (49), multimillonario, sobre los bares: "Si vendes el café a 1,10 € y el de enfrente a 1,50, nunca te harás rico"

El empresario multimillonario de 49 años, José Elías, comparte constantemente su visión acerca de diferentes asuntos relacionados con el emprendimiento y los negocios, tanto en sus intervenciones televisivas como en las redes sociales.

En este sentido, recientemente explicó la importancia de la gestión del precio en los negocios, poniendo un claro ejemplo: "Si tu bar vende el café a 1,10 euros y el de enfrente a 1,50 euros, nunca te harás rico".

Cree que en este tipo de casos se está atrapado y destaca para todos los interesados que "hacerse rico de verdad solo ocurre cuando eres capaz de disociar lo que te cuesta algo del precio al que lo vendes".

Así lo indica en un post reciente de LinkedIn, donde el dueño de Audax Renovables y de la cadena de supermercados La Sirena, entre otros, explica que la mayoría de los negocios fracasan por compararse constantemente con la competencia.

Desarrollando el ejemplo anterior, invita a pensar en un café: "Normalmente, el precio de tu café no lo pones tú. Lo pone el bar de al lado. Si el bar de una calle lo vende a 1,10 € y el de enfrente a 1,50 €, tú ya tienes un precio mental. Si montas un tercer bar, te moverás en ese rango", explica.

José Elías explica que este fenómeno supone una limitación para los emprendedores, que tendrán que debatirse entre ser los más caros a cambio de dar "algo más de calidad" o ser el más barato para "atraer a quien mira el céntimo", pero afirma que "estás atrapado".

Para el empresario, la clave radica en que el negocio debe ser el que tenga el control sobre el precio y que no se deje dictar por el mercado, es decir, por lo que esté haciendo su competencia.

La gestión del precio para alcanzar el éxito

El empresario catalán indica que, a la hora de crear un modelo de negocio, hay que preguntarse quién va a marcar el precio, si va a ser uno mismo o el propio mercado, y la respuesta a esta cuestión es, en su opinión, clave para alcanzar el éxito económico.

"Cuando rompes esa referencia en la cabeza del cliente, lo tienes todo ganado", asegura José Elías, que explica que si es el mercado el que fija el precio, también estará haciendo que se establezca un límite a las ganancias.

Por otro lado, explica que, si el precio es controlado por el propio empresario, la situación es mucho mejor para sus intereses, puesto que las posibilidades son prácticamente ilimitadas. De esta forma, el empresario deja clara la importancia de la autonomía y la estrategia al fijar precios.

Considera que ambos son claves para poder conseguir la diferenciación en un mercado competitivo. Según su visión, la verdadera riqueza no surge únicamente de la eficiencia o el volumen de ventas, sino de la capacidad para poder manejar la percepción del valor y disociar costes de precios.

Cómo determinar los precios en un negocio

Determinar el precio que va a tener un producto o servicio en un negocio y garantizar el éxito económico, es indispensable analizar diferentes factores que influyen tanto en la rentabilidad como en la percepción y demanda del mercado.

El proceso requiere de una visión estratégica que equilibre costos, competencia, valor percibido, entorno y objetivos empresariales. Existen distintos aspectos que se deben considerar para poder establecer precios óptimos y sostenibles.

El cálculo preciso de los costes asociados está en la base de cualquier política de precios exitosa. Esto supone tener que incluir los costos directos (materias, primas, mano de obra…) y los indirectos (alquiler, publicidad, energía, administración).

Sin cubrir estos gastos y añadir un margen de beneficio razonable, la salud financiera del negocio estará en peligro. El margen debe ser lo suficiente para poder asegurar que el producto o servicio se mantenga y crezca en el mercado, pero también para afrontar situaciones imprevistas.

En todo caso, es fundamental entender el entorno competitivo, lo que implica analizar el mercado e investigar los precios de la competencia para situarse estratégicamente en el mercado, ya sea igualando, superando (mediante diferenciación de valor) o bajando los precios para atraer a nuevos clientes.

Se debe evaluar constantemente los productos y servicios propios y de la competencia, además de poder analizar cómo reaccionarían los consumidores ante los cambios de precio y las estrategias adoptadas por los rivales.

Por otro lado, hay que atender a la segmentación y perfil del cliente. El público objetivo y sus preferencias definen la posibilidad de éxito de una estrategia de precios, debiendo identificar qué segmentos valoran más el producto y cuánto están dispuestos a pagar.

También hay que valorar los factores que influyen en su decisión de compra, como la calidad, conveniencia, marca o exclusividad, entre otros. Los estudios de mercado, encuestas y análisis de comportamiento son herramientas fundamentales para fijar los precios.

Dicho lo anterior, existen diferentes estrategias para fijar precios, teniendo cada una de ellas sus propias ventajas y riesgos, por lo que será necesario valorar cada una de ellas para tratar de seleccionar la que sea más apropiada en cada caso.

Mientras que hay quienes ponen los precios basados en los costos, otros están orientados al cliente, y también hay quienes toman como referencia a los rivales, algo que no recomienda el empresario José Elías.