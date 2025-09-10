Jordi Segués, experto en desarrollo personal: "No es tu obligación tener empatía, tu vida es más importante"

La empatía es, según la RAE, "la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos". Esto nos humaniza y nos conecta con las otras personas.

Jordi Segués, consultor y experto en desarrollo personal, ha hablado sobre esta capacidad en su canal de YouTube, donde acumula más de 700.000 suscriptores.

"Sé que esta va a ofender bastante", avanza el experto. "Tu habilidad para sentir el dolor de las otras personas no significa que sea tu responsabilidad arreglarlo".

Su opinión es bastante polémica, pero la argumenta de la siguiente manera: "Puedes tener empatía, puedes ayudar, pero no es tu obligación".

"No confundas las dos cosas. Tu vida es más importante", añade el formador en marketing.

Jordi Segués profundiza en este asunto: "La ciencia demuestra que debes parar de intentar ser siempre buena persona para tener éxito".

"Intentar complacer a todo el mundo le muestra a tu cerebro que tus necesidades jamás son prioritarias. Cada vez que dices sí cuando en realidad querías decir no, cada vez que no pones límites le enseñas a tu cerebro que los demás son más importantes que tú", sostiene.

El consultor destaca la importancia de aprender a "estar bien" a pesar de decepcionar a algunas personas.

"Sé que suena raro, pero que se decepcionen más de sus expectativas que de tu generosidad. Aprende a priorizarte", explica.

Segués asegura que "no se trata de ser mala persona", sino de "ser primero buena persona contigo porque te lo mereces y luego con los demás".

Jordi Segués también comenta en uno de sus videos que la memoria de las personas es muy selectiva: “Puedes hacer mil favores a alguien, pero si a la mil y una vez le dices que no puedes, esa persona piensa: ‘ah, ves, ya sabía yo que escondía un lado oscuro, no es tan buena persona como parece’”.

Al mismo tiempo, señala que ocurre un fenómeno inverso con quienes se comportan de manera negativa de forma habitual. Cuando en una ocasión puntual hacen un favor, generan una percepción diferente.

Según el experto, la gente empieza a decir "¿has visto? Pensaba que era mala persona, pero en el fondo es buena’".