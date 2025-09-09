Adrià Solà (25), emprendedor español, lo deja claro: "Este es el mejor libro jamás escrito para ganar dinero"

Musk, Cristiano Ronaldo, Bill Gates, los bestsellers... Todos ellos han utilizado o recogido los principios que hay en la Biblia. Así lo asegura el emprendedor Adrià Solà: "Todos los aprendizajes los han sacado de la Biblia, lo sepan o no. Todo está aquí".

"La Biblia es el mejor libro para ganar dinero jamás escrito", comenta con rotundidad el experto en desarrollo personal en uno de sus videos de YouTube.

"Los grandes teólogos han afirmado que un 40% de todas las parábolas que dice Jesús hacen referencia al dinero y a las posesiones", sostiene el experto.

En el video, Solà comparte varias parábolas, analogías y citaciones de la Sagrada Escritura. La primera idea clave es la sabiduría que pidió el Rey Salomón en el Génesis: "De la sabiduría bifurca todo lo que queramos pero todo empieza con la sabiduría".

El emprendedor también pone el ejemplo de David contra Goliat para hablar de la fe y la valentía. Esto es una prueba de la importancia de "actuar cuando otros tienen miedo".

Otra de las ideas claves para conseguir dinero es "la paz mental": "Te permite analizar la situación de forma objetiva." Y cita Lucas 14:28.

La honestidad es un concepto fundamental para Adrià Solà: "Proverbios 13:11 dice 'el dinero deshonesto esfuma pero quien lo acumula poco a poco lo hace crecer'".

La Biblia también habla del legado en Proverbios 13:22: "el hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos". En este sentido, el experto en comunicación recalca que "lo material se va, pero lo importante es que nos amemos y como estamos honrando los valores de Dios".

Eclesiastés 11:1 dice: "Reparte tu porción en siete o incluso en ocho porque no sabes que mal puede venir sobre la Tierra". Para Adrià Solà se trata de un "principio clarísimo de la inversión inteligente".

Por último, el emprendedor catalán cita Proverbios 21:20: "Riquezas y perfumes hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa". Sobre esto, asegura que "el sabio sabe planificar" y "el necio lo despilfarra todo".