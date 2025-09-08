Un menor migrante en Canarias, sobre trabajar en España: “Desde que vine aquí estoy luchando”

Abdullah es de Senegal y, como muchos otros menores, embarcó en una patera hasta llegar a España en la búsqueda de un futuro mejor y un trabajo para mantener a su familia en su país.

Una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias y la Fundación ECCA Acción Social ha creado un programa de integración para estos jóvenes a través de cursos de idiomas y de especialización profesional.

Con esta iniciativa es posible unir a estos jóvenes al mundo laboral español, lo cual, a largo plazo, sería muy beneficioso para la economía del país y ayudaría a cubrir numerosos puestos de trabajo. Así, Abdullah y otros jóvenes contaron su experiencia a los reporteros de Telecinco.

"Ahora quiero ser feliz"

A pesar de que recientemente estos inmigrantes han sido protagonistas en la conversación pública y política por el polémico reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas, existe otra cara de la moneda.

Miles de migrantes llegan a las costas españolas en patera, pero otros miles no logran completar el viaje debido a la dureza del mismo.

Abdullah de Senegal hablando con los periodistas de Telecinco. Telecinco

Es una experiencia que, de promedio, puede costar entre 1.500 y 4.000 euros por persona sin garantía de llegar sanos y salvos. "Me metí en una patera donde no sabía si sobreviviría o no", contó Diallo, de 17 años, que viajó desde Guinea.

"Llegué a Canarias, a Lanzarote, el 28 de abril de 2023. Esa fecha nunca va a ser olvidada", agregó el joven africano.

Por otro lado, Abdullah, un joven de Senegal, contó a los periodistas de Telecinco la verdadera dificultad de tomar la decisión de emigrar: "Ir a buscarte la vida tú mismo; luchar por tu futuro, por lo que tú quieres. Desde que vine aquí estoy luchando".

Es importante acotar que en España hay alrededor de 1.375 centros de protección de menores, de los cuales únicamente 236 son específicos para menores migrantes no acompañados.

Esto contrasta con el hecho de que, según los datos más recientes, a España han llegado alrededor de 16.000 menores migrantes no acompañados.

Teniendo esto en cuenta, esta iniciativa ideada para formar a estos jóvenes tiene como gran punto a favor la posibilidad de integrarlos mejor socialmente, darles la oportunidad de regularizarse y de adquirir cierta independencia al conseguir un trabajo.

Diallo estrechando la mano de Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias Telecinco

Gracias a esta iniciativa del Gobierno canario y la Fundación ECCA, jóvenes como Marian, de Costa de Marfil, pueden alcanzar sus objetivos profesionales: "Me gustaría ser traductora para ayudar a gente como yo", manifestó la joven.

Otros, como Diallo, tienen objetivos más simples en España: "Tengo muchos sueños, pero ahora mismo vamos a decir ser feliz", expresó.

"Lo que quieren es trabajar"

Celine Rissi, técnica de proyectos en ECCA Social, enumeró algunos de los cursos disponibles en el proyecto: "Tenemos fontanería, tenemos limpieza, tenemos almacenaje, cocina, camarero...".

Con esto, Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, agregó que "son chicos que lo que quieren sencillamente es trabajar para ayudar a sus familias".

La población inmigrante en España, según datos del Banco Central Europeo, entre los años 2019 y 2025 ha sido responsable del 80 % del crecimiento del producto interior bruto (PIB) español.

Por esto, la mayoría de esta población migrante, que se dedica mayoritariamente a los sectores de la agricultura, la hostelería y la construcción, ya constituye un motor fundamental para la economía y la productividad española gracias a iniciativas como esta.