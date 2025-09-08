Un joven con dos empleos no se muerde la lengua: “Mi sueldo es como un suspiro, en cuanto llega, se va”
Te contamos la experiencia de Joao Oliveira, un joven que necesita de dos trabajos para "poder sobrevivir, no para vivir bien".
No llego a fin de mes. La frase, por muy manida que sea, no deja de ser una realidad para muchas personas en España. De ahí que, como solución, opten por tener un segundo trabajo para poder seguir adelante.
Una de esas personas pluriempleadas es Joao Oliveira, un joven que vino desde Portugal a España, y que se ha visto en esa tesitura. “Los jóvenes no llegamos a fin de mes”, afirmó en el programa laSexta Xplica.
Con todo, Joao está contento de vivir en España, destacando sobre todo la sanidad pública y la educación “como la tenemos”.
Dos sueldos
Como ya hemos indicado, Joao Oliveira está pluriempleado. ¿Y cómo reparte esos dos sueldos? Por un lado, uno de ellos “es para pagar cosas”. Y, el segundo, “no es para vivir bien, es para sobrevivir”.
Y añadió: “Mi sueldo es como un suspiro, en cuanto llega, se va. Ojalá pudiera ser Harry Potter y multiplicar el dinero. Pero no lo soy".
Así de tajante se mostró en el plató de televisión donde se quejó de que, al mismo tiempo, las facturas no paran de subir. Por no hablar del problema de acceso a la vivienda, ya sea para comprar o para alquilar.
“El alquiler está desorbitado”, remarcó durante su intervención. Y se quejó de otro hecho que también se da a menudo en España. Y es que, con la situación descrita, “nos piden a los jóvenes que ahorremos e invirtamos”.
Durante su estancia en España, sólo en una ocasión tuvo oportunidad de ahorrar. Y, según sus palabras, no le sirvió de mucho. Porque esos ahorros no es que desaparecieran por arte de magia, sino por obra y gracia de Hacienda.
“La primera vez que pude ahorrar, ¿dónde se me fue el dinero? A la purga anual que hace Hacienda por tener dos pagadores”, subrayó Joao.
Pese a que sus palabras pudieran parecer lo contrario, Oliveira no está en contra de pagar impuestos. Todo lo contrario.
Otro de los temas que apuntó fue el hecho de que un empresario tenga abierta su empresa si no da beneficios. Algo que no ve lógico.