Adrià Solà, experto en comunicación: "Saludar a gente random por la calle te inmuniza de la opinión de los demás"

La opinión que tienen los demás sobre nosotros mismos suele ser un factor que influye a todos en algún momento de la vida. En especial, cuando eres más joven y la crítica te afecta más. El experto en comunicación, Adrià Solà, ha explicado este tema.

El emprendedor tiene claros cuáles son los tres pasos a seguir para conseguir 'inmunizarse' de la opinión ajena.

El primer paso a seguir es el siguiente: "saludar a gente random que no conozcas por la calle". Esto puede tener dos reacciones. "Que la persona te ignore por completo o que esta persona te salude para no quedar mal.

Para Adrià Solà, el segundo hábito a seguir es decir "buenos días, buenas tardes o buen fin de semana cada vez que entres a un transporte público, ya sea en el metro o en el bus".

"Es igual quien te mire, es igual quien te escucha", añade el experto en comunicación con más de 1,5 millones de suscriptores en YouTube.

El tercer paso y, quizás, el más importante se trata de asimilar un concepto fundamental. "La gente solo piensa en ella misma. O a eso tendemos".

Por ello, Adrià Solà sostiene que "esas personas que te ven, vistas como vistas y digas lo que digas, te van a olvidar en fracciones de segundo".

El experto además habla de cuál es la regla secreta de los tres segundos. "La expectativa de las consecuencias negativas es lo que nos crea ese miedo que nos frena a tomar riesgos".

"He llegado a la conclusión de que hay un margen muy cortito de tiempo entre que esa idea arriesgada se produce, muchas veces por nuestra parte emocional, y luego llega a la racional para prevenirnos de los peligros", sostiene.

Para Adrià Solà la clave para frenar el miedo está en "hacer algo en ese espacio de tres segundos como levantarte y que te permita acoger la sinergia suficiente para cumplir con esa acción arriesgada".

Hacer la idea arriesgada va a "silenciar a esa pequeña vocecita que hay en mi mente que nos produce esas excusas tan convincentes para impedirnos tomar esa acción de riesgo, priorizo mi parte más animal", concluye el experto.