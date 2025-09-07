Jordi Segués, experto en desarrollo personal: "Estás solo y no le importas a nadie, eres el personaje principal de tu vida"

El ámbito del desarrollo personal está en auge. Cada vez son más los creadores de contenido que hablan sobre mentalidad y motivación en sus redes sociales.

Uno de los más conocidos es Jordi Segués, consultor y formador en Marketing. En su canal de YouTube habla de mentalidad, modelos de negocio, marcas personas y ventas.

Tiene millones de seguidores entre todas sus redes sociales. Destacando especialmente en TikTok, con 2,9 millones, mientras que en Instagram también supera la cifra de los dos millones.

Jordi Segués ha dejado una profunda reflexión en uno de sus últimos vídeos. "Lo he dicho muchas veces: no le importas a nadie", arranca su afirmación.

El consultor defiende que "no eres el personaje principal de la vida de nadie" y que "estás solo, estás sola".

"Es tu vida, vívela como te mereces, lucha por ella, nadie vendrá a salvarte, olvídate", continúa el youtuber con su contundencia característica.

Jordi Segués termina su corta y concisa intervención con este llamamiento: "Solo depende de ti, eres el personaje principal de tu vida, de ninguna otra".

Es cierto que el ser humano necesita estar en contacto con familiares y amigos, pero evidentemente nadie puede vivir por ti.

Segués apela a momentos en los que las decisiones clave de nuestra vida solo dependen de nosotros mismos.

Esta reflexión de Segués también es un recordatorio de que no debemos estar pendientes de la aprobación y de la validación ajena, pues a nadie le importará tanto tu vida como te importa a ti.