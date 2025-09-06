Montse Cespedosa, economista: "El que quiera comprar una vivienda en España tiene que darse mucha prisa"

La situación de la compra y venta de vivienda en España ha sido muy cambiante en los últimos años, generando gran preocupación entre gran parte de la población, sobre todo por los elevados precios que se pueden encontrar a la hora de comprar un inmueble.

Los alquileres cada vez son más complicados de poder asumir, mientras que las hipotecas continúan aumentando, lo que ha hecho que el año 2025 haya llegado a alcanzar unos datos no vistos desde hace mucho tiempo.

A pesar de que la situación hace que haya muchas personas que puedan tener una vivienda en propiedad, al mismo tiempo es una situación que genera muchos inconvenientes, sobre todo a la hora de negociar las condiciones hipotecarias.

En este sentido, la economista y exbanquera Montse Cespedosa ha explicado a través de su canal YouTube la situación actual, haciendo referencia al alto volumen de operaciones hipotecarias que están teniendo lugar en el presente año.

Sin embargo, vaticina que el precio de la vivienda seguirá aumentando progresivamente hasta llegar a unas cifras que son poco accesibles, y todo ello a pesar de que las hipotecas y la cuota de las mismas irán viéndose reducidas.

¿Es buen momento para hipotecarse?

Cespedosa considera que no observa evidencias de burbuja inmobiliaria en el mercado actual, si bien considera que hay algunos elementos que son similares a los que se vivieron con la crisis que sufrió el país en el año 2008.

Sin embargo, la reducción significativa del Euríbor supone una baja de la cuota de la hipoteca, puesto que el interés sobre ella es inferior. La experta asegura que es improbable que se sitúe por debajo del 2%.

“Quien quiera comprar vivienda en España, ahora es el momento de lograr una buena hipoteca” recalca la experta, que prevé unas bajadas muy agresivas, lo que hará que en el segundo semestre del año se pueda disfrutar de una mayor estabilidad en el precio de las hipotecas en comparación con el primero.

Montse Cespedosa recalca que “ahora mismo se pueden negociar hipotecas bastante atractivas a tipo fijo” en referencia a las hipotecas que presentan un interés previamente acordado, y que se posicionan independientemente al Euríbor.

Aprovechando la ocasión, la economista ha advertido a los posibles compradores de una vivienda que las ofertas que ofrecen muchas entidades bancarias sobre las hipotecas a tipo fijo son muy agresivas. Sin embargo, en la letra pequeña se pueden esconder riesgos sobre las vinculaciones que se pueden mantener activas hasta 30 años.

Consejos para pedir una hipoteca en 2025

Con los tipos de interés estabilizados tras varios años de subidas, las entidades bancarias son más exigentes con los perfiles y los compradores de una vivienda se deben preparar con antelación, debiendo conocer una serie de recomendaciones básicas para financiar la compra de la vivienda.

Para empezar, se debe tener muy claro calcular bien cuánto se puede pagar. La regla más importante a tener en cuenta antes de lanzarse a la solicitud de un préstamo hipotecario es que la cuota mensual del mismo no puede superar el 30-35% de los ingresos netos mensuales.

De esta manera, si una persona gana 2.000 euros al mes, lo ideal según los expertos para no complicarse a nivel financiero, es no pagar más de 600-700 euros de hipoteca. A partir de ahí, se podrá elegir entre los diferentes tipos de hipoteca: fija, variable o mixta.

En el año 2025, la hipoteca fija es la opción favorita por su estabilidad, si bien es cierto que las mixtas, que combinan fija y variable, están siendo cada vez más populares. En este sentido, hay que destacar las características de cada una:

Hipoteca fija: se paga la misma cuota durante toda la duración del préstamo, siendo la opción más recomendable para quienes dan prioridad a la seguridad.

se paga la misma cuota durante toda la duración del préstamo, siendo la opción más recomendable para quienes dan prioridad a la seguridad. Hipoteca variable: indexada al euríbor, puede subir o bajar con los años, por lo que, en función de la situación, puede hacer que se pague más o menos por el préstamo.

indexada al euríbor, puede subir o bajar con los años, por lo que, en función de la situación, puede hacer que se pague más o menos por el préstamo. Hipoteca mixta: combina las dos anteriores, siendo fija durante los primeros años del préstamo (habitualmente entre 5 y 10 años), y luego es variable, pudiendo ofrecer un equilibrio que en algunos casos puede resultar interesante.

Una vez seleccionada, es recomendable dar una buena entrada, ya que hoy en día los bancos no suelen financiar el 100% del precio del inmueble. Lo habitual es que financien el 80% del valor de tasación o del precio de compra (el menor de los dos).

Esto implica que sea necesario tener ahorrado el 20% restante y un 10% adicional para impuestos y gastos, aunque si se puede aportar más de ese 20%, se mejorarán las condiciones, con intereses más bajos o menos comisiones.

Teniendo claro todo lo anterior, una recomendación básica es la de comparar entre diferentes entidades y no conformarse con la primera oferta que se reciba. Cada bando tiene sus propios criterios, productos vinculados y unos márgenes de negociación.

Por lo tanto, habrá que hacer una comparativa con la que poder encontrar la hipoteca más conveniente. Hay que fijarse especialmente en el TIN (Tipo de Interés Nominal), TAE (Tasa Anual Equivalente) real, incluyendo todos los gastos, comisiones de apertura y por amortización parcial o total, y los productos vinculados.

Hoy en día se puede recurrir a diferentes comparadores que son de gran ayuda para poder encontrar las mejores opciones en cada caso.