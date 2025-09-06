Mari Cruz, funcionaria jubilada, sobre pedir cita para la pensión: “No conseguía una, pagué y me la dieron para el día siguiente”

Conseguir una cita en la Seguridad Social para realizar cualquier trámite se ha convertido en algo particularmente complicado, sobre todo si se intenta hacer a través del teléfono.

A raíz de esta situación ha surgido un negocio paralelo en el cual, a cambio de una cantidad de dinero que varía dependiendo de la zona de España, es posible conseguir una cita.

Esto fue lo que hizo Mari Cruz, quien, a pesar de haber sido funcionaria de la Seguridad Social durante más de veinte años, no se libró de este panorama y, ante la imposibilidad de concertar una cita para su jubilación, tuvo que acudir a uno de estos locutorios.

Mari Cruz, jubilada, en el programa Y Ahora Sonsoles Antena 3

La jubilada contó en Y ahora Sonsoles que “yo no conseguía tener cita y fui a un locutorio y te ponen un listado de las cosas que necesitas y tienen un precio”, expresó.

“Yo no conseguía cita y voy a un locutorio y digo que necesito cita para el INSS, el señor teclea y me dice que tenía una ese día a las 12:30 horas, pero no podía ir, entonces me dijo que para el día siguiente podía elegir la hora que quisiese”, contó Mari Cruz.

De esta forma, en un solo día consiguió una cita para su pensión: “Ellos la consiguen muy rápido”, espetó. Los precios de esta gestión en Murcia, donde reside Mari Cruz, rondan los cinco euros.

Además, la exfuncionaria agregó que “hay citas para todo, extranjería, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que quieras y los precios son muy económicos en comparación con otras ciudades”.

“Estoy indignada”

La jubilada explicó que esta situación, en la que conseguir una cita para la Seguridad Social se ha convertido en una odisea, le enfada profundamente: “A mí me da mucha vergüenza y estoy indignada”.

A esto sumó que “antes de la pandemia las cosas funcionaban de otra manera”. Con esto acotó que en su oficina, y en muchas otras, antes de la época de la COVID-19 “había un funcionario dando números según lo que fuera a hacer cada persona”.

El objetivo era que “no hubiese personas dando tumbos por ahí o que hiciese la cola que no le correspondía, o sea, que era el propio funcionario el que ayudaba a esa persona a coger el número”.

“En ese entonces se ayudaba muchísimo a la gente en todo”, continuó manifestando la jubilada, “pero llegó la pandemia y empezaron a poner las pantallas y a cambiar tantísimas cosas…”.

Con esto, la exfuncionaria quiso hacer énfasis en que la digitalización de servicios en la Administración, impulsada a raíz de la cuarentena, ha hecho que se sustituyan empleados por sistemas digitales o que parte del personal teletrabaje.

Esto trae como consecuencia que las oficinas de la Seguridad Social se encuentren saturadas, con una gran demanda y muy poco personal para atenderla, lo que ha llevado a esta situación en la que es casi imposible conseguir cita.