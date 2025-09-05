Nieves (46), limpiadora, no se calla con la situación actual de España: "La carne y el pescado están por las nubes"

Fotomontaje de Nieves y una mujer comprobando el precio de la carne en un supermercado. iStock

El mes de agosto ha concluido con una mala noticia para el mercado laboral: se han destruido 199.300 puestos de trabajo en España, convirtiéndose en el peor agosto para el empleo en los últimos seis años.

Este factor, sumado a los bajos salarios y al cada vez más complicado acceso a la vivienda, provoca que muchos españoles estén en una situación límite. Un claro ejemplo es el de Nieves, una limpiadora de 46 años que está desesperada.

Tiene dos hijos y sufre cada vez que tiene que ir al supermercado a hacer la compra. "La carne y el pescado están intocables, por las nubes", ha relatado en un reportaje de Antena 3 Noticias sobre el impacto de los precios en la sociedad española.

Precios inalcanzables

En este sentido, esta trabajadora tiene que hacer malabares para sufragar todos los gastos de su familia. De una manera u otra, consigue salir adelante, pero se ve obligada a ajustarse el cinturón y a descartar la compra de carne, pescado y fruta.

"Tengo que ahorrar de un lado y quitar gastos de otro", declara. Este testimonio, en cambio, contrasta con un momento en que los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas se han reducido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, la cesta de la compra, representada por el Índice de Precios al Consumo (IPC), se sitúa en el 2,7%, una cifra que percute sobre todo en los bolsillos de los trabajadores cuyos salarios son más modestos.

Entre ellos, se encuentran los jóvenes. Según el Ministerio de Trabajo, hay 3.485 jóvenes más sin trabajo en agosto, sumado a que solamente el 15,2% de los jóvenes de entre 16 y 29 años vive fuera del hogar familiar, según un informe del Consejo de la Juventud de España (CJE).

La reportera, además de entrevistar a Nieves, se ha acercado a una joven de 28 años que tiene dos empleos y, aun así, no consigue independizarse.

"Tengo dos trabajos y no llego ni para independizarme de mi casa", protesta Marién. Aunque, según Eurostat, está dentro de la media del resto de compatriotas, ya que la edad de emancipación supera los 30 años.

Emanciparse, pero con ayuda

Una situación similar ocurre con otra joven que confiesa que la única forma de prosperar o independizarse es "por la ayuda de sus padres".

De hecho, según el CJE, el 30% de los jóvenes emancipados no son autónomos económicamente y necesitan que sus padres les echen una mano.