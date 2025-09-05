Gonzalo Bernardos (62), economista, sobre el turismo en España: “Nos hemos pasado con los precios este verano”

El verano de este año ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia en el sector turístico español, donde los precios se han disparado y han llevado a los turistas a buscar maneras de reducir sus gastos.

En este contexto, el economista Gonzalo Bernardos analizó dicho repunte en el programa Más Vale Tarde y lo calificó como uno de los motivos por los que, a pesar del alto volumen de turistas, los restaurantes y hoteles notaron un descenso en sus ingresos.

Bernardos advirtió que, si este panorama se mantiene, la clase media, tanto española como extranjera, se irá alejando. Señaló, incluso, que muchos nacionales ya han optado por disfrutar de sus vacaciones fuera del país porque les resulta más barato.

"Ahora miramos más el bolsillo"

"Tenemos datos de julio y agosto y sabemos que el número de personas extranjeras que vinieron a España aumentó un 1,6%, mucho menos que el año anterior, que fue del 6,4%", comenzó explicando el experto.

Continuó añadiendo que el gasto de estos turistas también "ha aumentado menos", señalando que el motivo es que, "para mi gusto, nos hemos pasado los hoteles y restauradores con los precios".

Este aumento trae como consecuencia que las familias se "vayan alejando" y, según el economista, hagan dos cosas: "Una, que pasen menos días de vacaciones aquí y, segunda, que gasten menos en estas vacaciones".

Con esto, también recalcó que ha habido un cambio en lo que se considera "la temporada alta", ya que ahora hay más viajeros en septiembre: "En España, el turismo va bastante mejor en la temporada media y baja en materia de incremento de ingresos y turistas que en la alta".

Gonzalo Bernardos en Más Vale Tarde. laSexta

A pesar de no tener datos definitivos sobre este último punto, el economista sentenció que "quien realmente ha fallado" son los propios españoles.

"Mi impresión es que quienes realmente han fallado son los propios españoles, que han preferido marcharse al extranjero porque encontraban destinos bastante más baratos que las islas españolas", opinó Bernardos.

Sobre el futuro del sector, comentó que si lo que se busca es "el turismo masivo", es importante tener en cuenta que, "si suben mucho los precios, la clase media nos va a abandonar, ya sean los propios españoles o los extranjeros".

Bernardos comentó que un gran problema es que, desde la pandemia, "los hoteles y restaurantes han subido muchísimo los precios". A pesar de que en un principio fue para recuperar los beneficios perdidos por la cuarentena, esta tendencia se ha mantenido.

Desde entonces, ha habido un cambio en la forma de viajar de las personas y, como comentó el experto, "ahora ya miramos bastante más el bolsillo y, al mirar el bolsillo, dices: voy a ir menos de restaurante y a comer más en el apartamento con la compra".

"Esta variación que está sucediendo este año en determinados lugares, sobre todo en las islas, debería hacerles repensar y, para la temporada que viene, yo lo que les aconsejo es moderación en el incremento de los precios", concluyó Bernardos.