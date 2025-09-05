Cuándo se cobran el paro en septiembre de 2025: fecha confirmada por Caixabank, Santander, BBVA y otros bancos

Imagen de un hombre sacando billetes de euro de un cajero automático. Istock

Cada mes, miles de personas en España dependen de la prestación por desempleo como su principal fuente de ingresos mientras continúan buscando empleo.

Septiembre, además, suele ser un mes complicado, con desembolsos adicionales derivados de la vuelta al colegio, las matrículas universitarias y los gastos acumulados durante el verano.

Gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), esta ayuda económica suele abonarse entre los días 10 y 15 de cada mes, conforme a la normativa vigente.

Sin embargo, desde la pandemia, numerosas entidades bancarias han comenzado a adelantar el pago de esta prestación, una práctica cada vez más común.

Esto representa un alivio ante los gastos extra de septiembre y brinda la oportunidad de planificar mejor el presupuesto familiar.

En septiembre de 2025, algunos bancos adelantarán el pago desde el lunes 8, mientras que otros seguirán el calendario habitual del SEPE. La fecha exacta depende de cada entidad, por lo que conviene consultarla directamente.

A continuación, se detallan las fechas previstas para el ingreso de las prestaciones por desempleo correspondientes a este mes, organizadas por entidad bancaria

Lunes 8 de septiembre: Openbank, Banco Santander, Banco Mediolanum.

Martes 9 de septiembre: Cajasiete, Caja de Ingenieros, Deutsche Bank, Bankinter, Evobank, BBVA, Cajamar, Unicaja, Kutxabank, N26, Caja Rural, Cajasur, Banca March.

Miércoles 10 de septiembre: Caixabank, Imaginbank, Ibercaja, Abanca, Banco Sabadell, ING.

Es importante tener en cuenta que las fechas de pago pueden variar según la comunidad autónoma, los festivos locales o posibles incidencias técnicas en las plataformas bancarias.

Por ello, lo más recomendable es consultar directamente con su entidad financiera para conocer con exactitud cuándo se efectuará el ingreso.

Consulta del estado de la prestación

El SEPE permite verificar el estado de la prestación, revisar el historial de pagos y gestionar cualquier incidencia administrativa a través de su Sede Electrónica.

El acceso requiere identificarse mediante Cl@ve, certificado digital o DNI electrónico. Esta es la forma más rápida de comprobar si la ayuda ha sido aprobada, está activa o si existe alguna notificación pendiente.

Recomendaciones para los beneficiarios

Se aconseja a quienes reciben la prestación por desempleo revisar con regularidad su cuenta bancaria durante los primeros quince días del mes, especialmente si su banco suele adelantar los pagos.

Si el ingreso no se realiza en la fecha prevista, conviene contactar de inmediato con la entidad para descartar errores o incidencias.

También es útil acceder periódicamente a la web del SEPE para verificar que no haya bloqueos, suspensiones o requerimientos pendientes.

Anticiparse a posibles retrasos y organizar los gastos mensuales con cierta flexibilidad puede marcar la diferencia entre una gestión financiera tranquila y situaciones complicadas.