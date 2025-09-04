Una madre acompaña a su hijo a una entrevista de trabajo y alucina: "Fue un poco incómodo, vendía mejor al chaval que él"

Las entrevistas de trabajo suelen estar llenas de nervios, pero en ocasiones también dejan anécdotas difíciles de olvidar.

Así lo relató Juanjo Marle, uno de los headhunters más influyentes de España y experto en recursos humanos, en el podcast 'AELIS'.

Al ser preguntado por la situación más surrealista que había vivido, no dudó en contar lo ocurrido: "Me han pasado muchas cosas, pero por decirte algo, vino una mujer con su hijo y la entrevista era para él".

El candidato era un joven, aunque no tan inexperto como para justificar la compañía de su madre.

El puesto, además, no se trataba de unas prácticas, sino de una vacante real: "No eran prácticas, era un perfil de administrativo para una gestoría, y va el chaval y se presenta con su madre".

El reclutador admite que la escena le resultó extraña y poco profesional desde el primer momento: "Fue un poco incómodo. Yo hablé con ellos y les dije: 'Oye, la entrevista es para el trabajo, para que trabaje el chaval'".

Lo más llamativo llegó cuando la madre empezó a intervenir en la conversación, respondiendo y defendiendo a su hijo con más convicción que él mismo.

"Es verdad que era una persona joven, pero yo quiero hacer la entrevista con la persona que va a trabajar y que, supuestamente, se incorporará a la empresa llegado el caso", explicó.

"Estaba vendiendo mejor al pobre chaval la madre que él", concluyó Juanjo, destacando lo surrealista de la situación.

Más allá de la anécdota, el caso refleja un problema común en algunos procesos de selección: la falta de autonomía de ciertos candidatos jóvenes y la sobreprotección de sus familias.

Para las empresas, la madurez, la capacidad de comunicarse y la independencia son cualidades clave. Una entrevista no solo evalúa la formación, también mide cómo la persona se desenvuelve por sí misma.

En este caso, lo que debía ser una oportunidad para que el aspirante mostrara sus habilidades acabó recordándose por la intromisión de su madre.

La lección es clara: una entrevista de trabajo es un espacio exclusivo para el candidato, y cualquier intento de sustituirlo, aunque sea con buena intención, puede transmitir justo lo contrario de lo que se busca.